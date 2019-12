La reestructuració mundial d'HP tindrà «poca incidència» a Catalunya

El president del negoci de 3D de la multinacional tecnològica estatunidenca Hewlett Packard (HP), Ramon Pastor, preveu que la reestructuració de plantilla que prepara la firma, que ha anunciat l'acomiadament d'entre 7.000 i 9.000 persones a tot el món, tindrà poca incidència al centre de Sant Cugat del Vallès. Aquest centre, en què hi treballen uns 2.400 empleats, entre els quals hi ha més de 700 enginyers, té un total de dotze línies de negoci i acull la seu mundial d'HP en impressió de gran format i d'impressió 3D.

La companyia disposa de més de més 3.500 empleats directes a Catalunya, entre els quals s'hi compten els del centre HP Enterprise Services Iberia, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. HP genera més de 100 patents anuals en el seu centre de Sant Cugat, amb una inversió de 50 milions d'euros anuals en R+D, un terç de la qual es concreta a Catalunya, informa el web corporatiu. A Girona, HP crea un Centre de Competències des del qual, entre altres actuacions, ofereix serveis a la Generalitat de Catalunya en el nou marc TIC derivat de les recents adjudicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.



Inaugurat el 2013

Les instal·lacions de Girona van arrencar l'any 2013, amb una plantilla de 30 persones i amb la previsió, llavors, que en els dos anys següents es generissin més de 300 nous llocs de treball al sector. En una primera fase, el centre es va dedicar a desenvolupar aplicacions per al Govern. HP Enterprise Services Iberia també va néixer amb la voluntat de fer de trampolí al si de la UdG per trobar nous talents en el terreny universitari, i per actuar com «una antena tecnològica» per a les empreses del territori.



Un negoci valuós

Pel que fa al centre de Sant Cugat, Ramon Pastor assegura que el negoci de 3D és un dels més valuosos per a la companyia en el futur, de manera que la inversió que rebran les instal·lacions «seguirà sent molt important». Pastor no quantifica el nombre de treballadors que es veuran afectats per aquesta mesura a Espanya, però insisteix que el de Sant Cugat és un centre de referència en àrees de creixement de la companyia estatunidenca, tant en impressió gràfica com en impressió 3D.



Acomiadaments i contractacions

Per això, no s'espera que l'impacte en el centre «sigui important» des del punt de vista del nombre de treballadors, ja que encara que hi hagi acomiadaments també hi haurà contractacions. Aquest any la companyia ha contractat a Espanya uns 200 treballadors, en línia amb els anys anteriors, i s'espera que, el 2020, també hi hagi noves incorporacions.

HP va inaugurar el passat mes de juny a Sant Cugat el seu laboratori d'impressió 3D de plàstic i metalls, el centre més gran del món d'aquesta tecnologia. La multinacional no produeix, perquè HP no té fàbriques pròpies, i és un soci de Singapur el que elabora les impressores 3D que es dissenyen a Catalunya. HP ven les màquines d'impressió i acostuma assessorar també en el desenvolupament d'alguns productes, bàsicament en sectors com la sanitat, l'automoció o el gran consum.



La importància del 3D

Pastor destaca que els avantatges del 3D són, principalment, que es poden fabricar geometries, que no es poden produir per altres mètodes perquè «són molt complicades», i que és més econòmic i més ràpid per fabricar tirades curtes. A diferència de la fabricació tradicional, el cost per peça és el mateix amb independència del nombre d'elements que es fabriquin, el que afavoreix, per exemple, que les pimes puguin competir amb les grans empreses, el que «és un gran canvi de paradigma» per a elles. «En sanitat es valora molt la personalització dels productes», diu Pastor, i objectes com ortopèdies, pròtesis, guies quirúrgiques o cascos prenatals, que solen fer-se de manera genèrica, milloren considerablement quan es personalitzen. «És molt diferent triar una pròtesi quan té tres o quatre mides que escanejar el que falta del cos i dissenyar-se de manera personalitzada», diu. L'automoció és un altre camp destacat per l'aplicació de la tecnologia 3D i HP treballa amb diverses firmes per elaborar peces finals de marques com BMW o Volkswagen.

Es tracta de peces de poca tirada, en què no té sentit invertir en el motlle o elements «molt especials» que, d'una altra manera, seria molt més car o pesat produir.

La impressió 3D amplia els avantatges quan s'aplica al vehicle elèctric, on el pes és clau perquè «com menys pesa el cotxe, més autonomia té. Pastor aposta per aprofitar la tecnologia 3D per canviar el model de negoci de les empreses, ja que permet fer la producció en funció del que vas necessitant, en lloc de tenir grans estocs. «Estalvien en logística i, a més, les empreses més avançades tenen centres de producció localitzats a diferents geografies, cosa que li permet produir molt a prop d'on hi ha la demanda», explica Pastor. En aquest sentit, diu que el 3D permet fabricar productes «d'alt valor, molt a prop d'on hi ha la demanda».