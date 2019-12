El Santander ha de tornar 500.000 euros a una parella per un deute subordinat

Un jutjat de primera instància de Madrid ha condemnat el Banc Santander a tornar 500.000 euros a una parella que va invertir aquesta quantitat en deute subordinat del Banc Popular, al qual el Santander va absorbir, i que va perdre quan el banc va fer fallida.

En la seva sentència el jutge considera que la parella no va ser «prou informada» pel Banc Popular dels riscos que comportava el deute subordinat, anul·la el contracte que es va subscriure per contractar el paquet de deute i fa responsable de la devolució del diners al Banc Santander com a successor de les responsabilitats del Banc Popular. Al juny del 2011, el matrimoni format per un taxista i una auxiliar administrativa va contractar 500 títols denominats «obligacions subordinades Banc Popular» per un valor de 1.000 euros cadascun, el que fa un total de 500.000 euros. Aquest producte els proporcionava uns beneficis en forma d'interessos anuals del 8%. El que la parella ignorava era que el deute subordinat, tal com explica la sentència, es caracteritza perquè «en cas de fallida de l'entitat de crèdit», els diners invertits «no es reemborsaran fins que s'hagin pagat tots els deutes vigents en aquest moment». El 7 de juny del 2017, el Banc Popular va trencar de forma imprevista i el deute subordinat, com altres obligacions que tenia al banc, no es va pagar.