El crèdit al consum s'encareix al nivell més alt des del 2015 amb interessos del 7,2%

El crèdit al consum, al qual molts ciutadans recorren per a compres menors quan estan mancats de liquiditat -ja sigui un viatge o l'adquisició d'un electrodomèstic o per al pagament d'un deute- va tancar el passat octubre al 7,27% de mitjana, segons les últimes dades del Banc d'Espanya. Encara que al llarg de l'any ha fluctuat en una forquilla que va del 7,07% al 7,48%, la veritat és que l'esmentat 7,27% només està per sota del tancament de 2015, quan es va situar en el 7, 56%. El director adjunt de l'IVIE, Joaquín Maudos, va explicar que fa un any les noves operacions creixien al 20%. Ara ho fan al 5%. Les dades del Banc d'Espanya són concloents, el volum de crèdit al consum nou va ser de 34.387 milions d'euros l'any 2018, davant dels 19.747 milions registrats el 2015.

L'advocat de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV), Francisco Rodríguez, assegura que el motiu de l'alça d'aquest tipus de préstecs no és un altre que s'han convertit en un dels instruments que permet a la banca guanyar diners. El context és conegut. Els tipus d'interès estan en el zero per cent i l'euríbor, la principal referència hipotecària, en negatiu. Així les coses, les entitats financeres «ja no guanyen com abans amb l'habitatge i els seus marges s'han reduït». Maudos coincideix en aquesta explicació i recorda l'advertiment que el Banc d'Espanya ja ha llançat a aquestes entitats. I és que la morositat en aquest tipus de crèdits està augmentant «per l'alentiment econòmic i l'elevada temporalitat en els contractes».

Què tenen aquest tipus de préstecs que els fa tan suggeridors per als bancs? Són a curt termini i no comporten una garantia, a diferència del que succeeix amb els crèdits hipotecaris, que estan avalats en l'habitatge adquirit, en un altre o en un aval. Per tant, com explica Rodríguez, el tipus d'interès és més elevat, com ha quedat dit, i hi ha més riscos. A més, les entitats financeres no han entrat en una batalla interna -almenys, de moment- per la captació d'aquesta clientela, motiu pel qual «no han abaixat els tipus». Sí que alguna entitat, circumstancialment, ha fet una campanya a la baixa durant el recent Black Friday, però aquí s'ha quedat la tendència. Precisament, Rodríguez assegura que els bancs aprofiten aquesta etapa final de l'any, especialment el període nadalenc i de Reis, propi del gran consum, per potenciar les noves operacions en aquest segment de mercat.



Interessos de demora

L'advocat de la UCCV recomana prudència als usuaris en una època de tantes temptacions com és aquesta. Considera que el consumidor «ha de fer en primer lloc números», tenint com a base el fet més o menys universal que ja ha d'estar pagant una hipoteca pel seu habitatge. Per tant, «no és bo ficar-se en imports que després no puguin retornar. Cal ser rigorosos, perquè qui finança els regals de Nadal o un viatge amb interessos tan alts pot enfrontar-se al seriós problema que no tingui liquiditat i finalment hagi de fer front també als posteriors interessos de demora, que són molt elevats i agreugen la situació».

Finalment, Rodríguez destaca que el préstec al consum «no s'ha de convertir en quelcom habitual. No es pot viure sempre a crèdit, sinó que cal ser conseqüent amb els ingressos que cadascú tingui».