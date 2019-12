El Govern usarà 2.900 milions de la guardiola de les pensions

El Govern utilitzarà 2.900 milions més de la guardiola de les pensions per pagar les prestacions del desembre, mes en el qual s'inclou un dels pagaments extres de l'any, quedant reduïda la reserva a 2.150 milions, molt lluny dels 66.815 milions que hi havia l'any 2011, moment a partir del qual s'ha anat reduint progressivament.

A partir del 2012, el primer any de disposició, es van retirar 7.003 milions d'euros; el 2013 es va disposar d'11.648 milions d'euros; el 2014, 15.300 milions; el 2015, 13.250 milions; el 2016 es va disposar de 20.136 milions; el 2017, de 7.100 milions i el 2018 es van retirar 3.000 milions.

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, va demanar evitar alarmismes per la possibilitat que s'esgoti la guardiola. «Les pensions estan garantides per l'Estat i la Constitució Espanyola», va afirmar. En aquest sentit, la ministra va posar en valor que els ingressos per cotitzacions creixen al 8%.