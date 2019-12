Els sindicats acusen Ryanair de coaccionar els pilots per mantenir la base de Girona

El sindicat SEPLA acusa Ryanair de posar els pilots "entre l'espasa i la paret" oferint-los una rebaixa de les seves condicions laborals a canvi de mantenir la base de Girona. SEPLA assegura l'aerolínia ha negociat de manera "individual" amb els pilots i que l'acord s'ha pactat després de les negociacions pel procés d'acomiadament col·lectiu, que el sindicat recorrerà i que van acabar sense acord el 14 de novembre. En aquest sentit, el sindicat diu que la companyia els ha "coaccionat" sense esperar la resolució del conflicte i que no se'ls va oferir cap altra sortida: "Només se'ns ha donat l'opció d'acceptar una rebaixa enorme de les condicions dels pilots a Girona. Era això o l'atur".

El sindicat insisteix que no existeixen "motius reals" per tancar les bases de Ryanair a Espanya i critica "l'immobilisme" que la companyia, al seu entendre, ha exercit durant tot el procés de negociació. "Ha imposat les seves condicions previstes abans, sense oferir un diàleg real", remarquen en un comunicat.

D'altra banda, el SEPLA assegura que l'acord converteix la de Girona en una "base estacional" en la qual els treballadors tindran un contracte de nou mesos l'any i estaran a l'atur els altres tres.