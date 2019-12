Noel intensifica l'aposta pels productes sense carn i sostenibles

Allò que inicialment va començar amb la producció i comercialització d'una selecció de llescats substitutius de la carn ha evolucionat i, ahir, la càrnia de la Garrotxa anunciava que els productes envasats de la gamma Nature redueixen un 70% la presència de plàstic i incorporen paper completament reciclable. Aquesta renovació els ha valgut la certificació FSC, segell internacional que garanteix que la matèria primera dels envasos procedeix d'una gestió forestal responsable.



Llenties, verdures i hummus

Les referències que s'inclouen en la gamma de productes sostenibles i sense carn de Noel són l'hamburguesa de llenties amb verdures, la d'hummus amb bolets, les llesques amb olives i pebrots, les llesques amb espàrrecs i les llesques amb verdures. La nova gamma va dirigida als consumidors flexitarians, persones que només mengen carn dues o tres vegades a la setmana i que demanen productes alternatius que els permetin diversificar la dieta. També van dirigits a vegetarians que inclouen la ingesta d'ou a la seva dieta i, en el cas de les hamburgueses, també són aptes per a vegans.

Noel Alimentaria va facturar l'any 2018 277 milions d'euros, segons dades facilitades per la pròpia empresa. Té una plantilla de 1.226 treballadors i 12 plantes productives. Actualment és una de les principals empreses espanyoles d'elaborats carnis. Té presència a les botigues de les principals cadenes de gran distribució i activitat a més de 60 països. El repte de la companyia passa, ara, per continuar guanyant presència al mercat nacional i al mercat exterior, així com mantenir la seva aposta per la innovació.