Nous premis de fins a 10.000 € per a pimes sostenibles

El BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) han creat el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental. El guardó pretén ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin la sostenibilitat en l'àmbit empresarial. Va dirigit a pimes i autònoms de fins a 5 milions d'euros de facturació, amb seu a Catalunya i que facin alguna iniciativa en innovació mediambiental, encara que la seva activitat principal no sigui la mateixa.



Sostenibilitat empresarial

El premi pren com a referència l' Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea General de la Nacions Unides i els seus objectius referents a l'energia neta, la producció i el consum responsable i l'acció climàtica. Hi haurà un primer premi que tindrà una dotació de 10.000 euros, i un segon premi amb 5.000 euros. La data límit de presentació de les candidatures és el 14 de febrer. Actualment, més del 90% de les empreses tenen una política de reducció de CO2, però només el 37% tenen objectius clars per portar aquesta política a terme. En matèria de residus, el 91% compta amb iniciatives i el 84% estableix polítiques mediambientals per als proveïdors. Aquestes són dades procedents de 45 grans empreses espanyoles. Les pimes i autònoms de Catalunya, que representen el 96% del teixit empresarial tenen molt camí per fer. Malgrat ser conscients de la necessitat i dels efectes, no sempre disposen dels recursos ni del coneixement per dur a terme nous projectes que respectin el medi ambient.