El comitè i la direcció d'Antex d'Anglès negociaran per arribar a un acord

Primer pas perquè la direcció de l'empresa tèxtil Antex d'Anglès i el comitè arribin a un acord. Les dues parts, que ahir van asseure's al Tribunal Laboral de Girona, van acordar suspendre el procés de conciliació iniciat i emplaçar-se a seure en una taula a negociar i apropar posicions per intentar arribar a un acord que desencalli la situació. La primera reunió serà dimarts vinent. A partir d'aleshores s'establirà un calendari de trobades al llarg del mes de gener per intentar acostar posicions. La data límit és el 14 de febrer quan les dues parts tenen una nova cita amb el Tribunal Laboral.

El portaveu del Comitè d'Empresa, Manuel Cardosa, de Sindicalistes Catalunya SOMSCAT, explicava ahir a Diari de Girona que «és una bona notícia ja que desbloqueja la situació que hi havia fins ara. És un senyal positiu, tot i que el conflicte continua fins que no veiem les propostes que planteja la direcció per millorar les condicions laborals dels treballadors. És una petita esperança».



Retorn del 10% del sou

Els sindicats reclamen que es retorni a la plantilla, formada per 380 treballadors, el 10% del sou al qual van renunciar l'any 2012 com a mesura excepcional, en època de crisi de la companyia i que s'ha convertit ja en definitiva. A banda d'això, també denuncien que cal posar fi a la diferència salarial entre treballadors, i que s'equiparin els sous del conjunt de la plantilla, ja que «des de l'any 2014, el personal que ha entrat nou, que actualment és el 50% de la plantilla, no cobra les compensacions econòmiques ni els plusos que reben els treballadors més antics. Això suposa un 30% menys que la resta de companys».

El representant sindical afegeix que «Antex es troba actualment en un procés de creixement ja que ha comprat recentment una empresa alemanya. No té sentit que una empresa en expansió continuï amb aquestes retallades salarials».



Líder en tèxtil a Espanya

Antex és un dels grups tèxtils més importants d'Espanya. La seva activitat se centra en la producció de fils sintètics, sobretot per a la indústria automobilística. Té una planta a Mèxic, des de 2010, i al Brasil des de 2001. La seu central de la companyia és a Anglès.