Antoni Vila substitueix Jaume Giró al capdavant de la Fundació La Caixa

Canvi al capdavant de la Fundació Bancària La Caixa: Jaume Giró deixa l'entitat coincidint amb la fi del Pla Estratègic 2016-2019 i el compliment dels objectius marcats. El patronat de la Fundació va aprovar ahir el nomenament d'Antoni Vila com a nou director general. Segons va informar l'entitat el relleu serà efectiu a partir de l'1 de gener.

Giró es va incorporar a La Caixa el 2009 i la seva sortida tanca una dècada de trajectòria a l'entitat. Des de 2009 fins al 2014 va ser director executiu i director general adjunt de Comunicació, Marca, Patrocini i Relacions Institucionals de CaixaBank, que va sortir a la Borsa coincidint amb la seva arribada. De 2014 a 2019 ha exercit com a director general de la Fundació.



Vila, a La Caixa des de 1985

Antoni Vila va començar a La Caixa el 1985 i des de llavors ha ocupat càrrecs de responsabilitat com a administrador territorial del Grup La Caixa, subdirector comercial i subdirector general de Mercat de Capitals i Assegurances, fins que el 1991 va ser nomenat director general del Grup Assegurador. El 1998 es va incorporar al Comitè de Direcció com a director executiu i director Territorial de Catalunya. Des de 2014 va exercir com a president de MicroBank i des del juliol del 2019 és adjunt al president de la Fundació Bancària La Caixa. El nou director general va expressar que «suposa una gran responsabilitat i un gran honor» i va reafirmar el seu compromís de «construir una societat més justa i amb oportunitats per a tothom». El president de la Fundació Bancària La Caixa i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, va destacar que «el nomenament d'Antoni Vila, una persona que porta quasi 35 anys vinculat a l'entitat i que ha assumit tot tipus de funcions en ella, suposa un pas més en aquest desig de preservar el fet diferencial financer i social que defineix La Caixa: el seu compromís amb la societat i amb les persones».

D'altra banda, Fainé va agrair la feina de Giró destacant que «en aquesta última etapa, Giró ha dirigit amb un gran encert la Fundació, preservant la seva essència i missió, durant uns anys de gran intensitat i complexitat».