La destrucció d'empreses es dispara en el pitjor octubre des del 2015

La destrucció d'empreses es va disparar durant el mes d'octubre passat a les comarques gironines. Segons les últimes dades sobre Societats Mercantils publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les companyies que van haver d'abaixar la persiana van ser 41, la pitjor dada en un mes d'octubre des de l'any 2015, quan també es va arribar al mateix número de dissolucions.

Durant l'octubre de 2018 hi va haver 31 empreses que van tancar, deu menys que les d'aquest any, una xifra que ja anava a la baixa respecte als octubres dels anys 2017 i 2016, quan les empreses dissoltes van situar-se en 33 i 35, respectivament. Per trobar un major nombre d'empreses tancades cal retrocedir fins al desè mes de l'any 2013, amb la crisi econòmica encara activa. En aquella ocasió la xifra de societats liquidades va ser de 43.



Alentiment de l'economia

La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona (UdG), Anna Garriga, va opinar que «aquesta darrera dada d'octubre no ens indica res més que el que ens van indicant progressivament altres indicadors d'activitat econòmica: que vivim un alentiment de l'economia».

En aquest sentit, la degana considera que després d'un creixement «amb taxes molt elevades en els darrers anys», actualment es continua creixent, però a un ritme menor. Tot i això, apunta que «l'economia continuarà creixent, i no hi ha cap signe que la tendència canviï.

En el capítol de creació d'empreses Girona va registrar un total de 89 noves societats. Això també suposa un retrocés important pel que fa al número de nous negocis; de fet, és l'octubre més baix des del 2011. Però les noves societats que es van constituir a l'octubre ho van fer amb més capital que altres anys. Per exemple, l'any 2018 les noves empreses van engegar amb un capital combinat de 989.000 euros, mentre el que van aportar els negocis de nova planta durant l'0ctubre passat va superar els tres milions d'euros.

Pel que fa a les empreses ja existents, les que van ampliar capital a Girona a l'octubre ho van fer per un valor de 44,4 milions d'euros. Això suposa la xifra més elevada no només d'aquest any sinó des del febrer del 2018, i també és la millor ampliació que han fet les societats de la província en un octubre des del 2008, durant els albors de la crisi, quan es van desembutxacar 54 milions d'euros.



La millor xifra de l'any

Segons les dades de l'INE, van ser 44 les empreses de les comarques gironines que van decidir fer aquest pas, i ho van fer aportant concretament 44.425.000 euros.

Des de principis d'any, només al febrer es va registrar una xifra que s'acosti: 35,4 milions d'euros que van abonar 64 companyies. La segueix el gener, amb 30,3 milions aportats per 51 societats. La resta de mesos del 2019 el capital va fluctuar entre els 7,7 i els 15 milions d'euros.

En aquest sentit, cal anar fins al febrer del 2018 per trobar un volum que superi el de l'octubre passat. En aquella ocasió, les societats van posar un total de 56,2 milions d'euros.