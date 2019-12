Galetes Trias creix un 7% i explora noves receptes per fer producte ecològic

Galetes Trias, amb seu a Santa Coloma de Farners, ha crescut un 7% aquest any i preveu tancar l'exercici facturant 3,5 milions d'euros. Al llarg del 2019, l'empresa ha incrementat les vendes d'aquells formats més petits –adaptats a les noves tendències de consum- i també ha començat a exportar a països com Mèxic o Xile. La seva gerent, Maria Trias, explica que sense renunciar a les galetes tradicionals, entre els reptes que es plantegen ara hi ha explorar noves receptes per substituir el sucre, la farina de blat i crear una nova gamma de producte ecològic. Entre d'altres, per captar nous consumidors i també obrir-se als països nòrdics. Aquest 2019, Galetes Trias celebra el seu 111è aniversari. L'empresa familiar ja arriba a la quarta generació.

Galetes Trias, situada a l'entrada de Santa Coloma de Farners, produeix cada any 350 tones de galetes. Entre les seves especialitats –elaborades a base d'ametlla- hi ha les tradicionals teules, els neulets, els pralinets o els crocants. Per fer-se'n una idea, cada hora del seu forn en surten 20.000 galetes i la línia de producció processa 8.500 neulets (perquè, en aquest cas, s'han de farcir o recobrir de xocolata).

Amb la crisi, i per adaptar-se a les noves tendències de consum, Galetes Trias va treure al mercat formats més reduïts. Són paquets d'entre 100 i 150 grams que contenen una o dues especialitats. L'aposta ha estat efectiva perquè, com concreta la seva gerent i directora comercial, aquests formats "ja representen més del 15% de la nostra facturació". "S'adeqüen a les noves necessitats, per exemple a famílies més petites o monoparentals", concreta Maria Trias.

Treballadores a la línia de producció de neulets de Galetes Trias - ACN

A més, l'empresa també ha innovat buscant nous sabors i maridatges. Ara fa poc, sense anar més lluny, Galetes Trias ha tret al mercat una nova gamma de ventalls farcits. N'hi ha de tres gustos: xocolata negra, cúrcuma, sal i pebre; xocolata blanca, te matxa i gingebre, i xocolata negra i 'mojito' (menta, llima i aroma de rom). "És una gamma amb ingredients més exòtics, que es ven bé en alguns supermercats més gourmet i també a Itàlia", concreta la gerent.

La directora comercial també explica que, precisament, de cara al 2020, volen continuar innovant en fórmules i sabors. "Volem fer noves receptes buscant ingredients que substitueixin el sucre i la farina de blat, introduint fruites o potenciant també el producte ecològic", diu Maria Trias. Això sí, sense renunciar al sabor de sempre. "Introduirem noves gammes, però mantindrem la recepta de les especialitats tradicionals", explica Maria Trias.

En paral·lel, la firma gironina també aposta per la sostenibilitat. Ja ha començat a reduir plàstics –en els petits formats- i està estudiant com estendre-ho a la resta del catàleg. Aquest 2019, a més, Galetes Trias també el tanca havent obtingut la certificació IFS, un segell que n'avala la seguretat alimentària i que, entre d'altres, és garantia de cara a l'exterior.



Entrar als països nòrdics

Precisament, entre els objectius de Galetes Trias hi ha també el d'incrementar presència a l'estranger. Actualment, l'empresa exporta un 8% de la producció sobretot a països com el Japó, Hong Kong, França Itàlia, l'Aràbia Saudita, Bèlgica, Alemanya o Guatemala. També té presència als Estats Units a través de distribuïdors (aquí, de moment, la política aranzelària de Trump no els ha afectat).

Maria Trias explica que aquest 2019 han entrat a Mèxic i Xile, i que per a l'any vinent han fixat la mirada en els països nòrdics. Aquí, volen entrar-hi sobretot a través de la gamma de galetes ecològiques (ja que és allò que aprecien els consumidors escandinaus). A més, també volen continuar estenent-se a Sud-Amèrica.



Un 7% més de vendes

Galetes Trias tancarà l'exercici amb un creixement d'un 7% en vendes i una facturació propera als 3,5 MEUR (l'any passat, va facturar-ne 3,2). Les caixes de Galetes Trias, sobretot, tenen presència als lineals dels supermercats –un segment que representa fins al 60% de les vendes- tot i que també es troben en botigues gourmet i altres establiments.

Tot i que com explica Maria Trias el seu producte és més aviat estacional (se sol consumir més entre tardor i principis d'hivern) en els darrers anys les llaunes metàl·liques o capses decorades –que contenen assortiments- els han permès captar més consumidors; entre els quals, turistes que se les emporten de record. Precisament, ara l'empresa ha ampliat la gamma de llaunes amb dues més: una més artística i amb un dibuix tradicional (que ha fet una pintora local de Santa Coloma de Farners) i una altra dedicada a Girona (amb la típica imatge de la Catedral i Sant Fèlix).



111 anys d'història

Galetes Trias, que actualment té 38 treballadors, arriba aquest 2019 als 111 anys d'història. L'origen de l'empresa es remunta al 1908, quan Joaquim Trias va començar a elaborar galetes des de l'obrador de la pastisseria situada al carrer del Centre de Santa Coloma de Farners.

Ara, més d'un segle més tard, aquesta empresa familiar (que ja arriba a la quarta generació) ocupa una nau de 4.500 metres quadrats a l'entrada de la ciutat, la majoria dels quals -4.200- estan destinats a fàbrica i oficines, i els 300 restants acullen un museu on s'explica la història de les galetes.

Precisament, per commemorar l'efemèride i celebrar els 111 anys d'història, demà a la tarda es farà una celebració a la fàbrica amb treballadors, familiars i amics. Hi haurà una degustació de galetes i un concert-homenatge a càrrec de La Fàbrica de Lied (amb la soprano Numil Guerra acompanyada per Olga Benito a l'arpa).