La Generalitat proposa un salari mínim de 1.239 euros en 14 pagues

El Govern català vol posar fi a la precarietat laboral i proposa un salari mínim català de referència de 1.239,5 euros al mes en 14 pagues per garantir una vida digna a Catalunya. La xifra suposaria un increment del 37,7% de l'actual, situat als 900 euros. La xifra s'obté calculant el 60% de la mitjana salarial catalana. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, van presentar ahir una proposta a sindicats i patronal. El Govern català, però, no té competències per forçar l'increment del salari mínim i, per això, pressionarà els agents socials perquè l'apliquin via negociació col·lectiva. L'objectiu és impulsar-lo en les seves polítiques salarials i de contractació pública.

La Generalitat considera que una retribució ajustada a la realitat socioeconòmica catalana hauria de ser de 17.353 euros l'any. Segons un estudi, gairebé un 31% de la població catalana es veuria beneficiada per aquest increment del salari mínim.



La ministra demana «prudència»

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, va recordar al Govern que el salari mínim interprofessional és «únic» per a tot el territori nacional. Així ho va assenyalar la ministra en una trobada amb els mitjans després de participar en la COP25, on va demanar «prudència» sobre la proposta de la Generalitat. Per la seva banda, el president de Pimec, Josep González va advertir que «una cosa és apujar el salari mínim i una altra fer pujades significatives». González, va reclamar «seriositat» davant d'idees com aquestes. També el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va qüestionar si la Generalitat obligarà a les empreses contractistes amb l'administració a que paguin aquest salari mínim.