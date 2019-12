La demanda d'un gironí fa que Europa tombi el complement de maternitat a les pensions

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha assegurat que Espanya ha de donar el complement de maternitat en les pensions per discapacitat també als homes. L'alt tribunal, amb seu a Luxemburg, considera que aquesta prestació addicional, que ara mateix només es concedeix a les dones amb dos fills o més, és discriminatòria per raons de sexe. El jutjat Social número 3 de Girona de Girona havia preguntat als magistrats europeus si la legislació espanyola que només concedeix aquest plus a les dones és contrària a la normativa europea d'igualtat, arran del recurs contenciós interposat per un home que al gener del 2017 va reclamar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social el complement per a la seva pensió per incapacitat permanent absoluta, al·legant ser pare de dues filles. Ara el TJUE ha conclòs que aquesta exclusió no respecta la directiva europea perquè «els homes que es troben en la mateixa situació» no tenen dret al complement. Espanya va defensar que el plus per maternitat pretenia reduir la bretxa de gènere a les pensions entre els homes i les dones que han vist interrompudes les seves carreres professionals per tenir fills, el TJUE considera que la situació d'un pare i una mare poden ser «comparables» pel que fa a la cura dels fills. Creu que les dades estadístiques que mostren diferències estructurals en les pensions d'homes i dones «no són suficients» per justificar la mesura. El TJUE critica que el complement en qüestió es limita a concedir aquest plus en el moment de rebre la pensió, però que no «aporta cap solució als problemes» que les dones puguin afrontar durant la seva carrera.