Alimentària arriba a una contractació «rècord», cinc mesos abans de la fira

La fira Alimentària 2020 ha superat el 92% de la contractació de l'espai executiu cinc mesos abans de la seva celebració, una xifra «rècord», segons els organitzadors. El congrés ocuparà la pràctica totalitat del recinte Gran Via Fira de Barcelona, amb una superfície de 110.000 metres quadrats. En la pròxima edició, l'Alimentària preveu incrementar les últimes xifres, que va tancar amb prop de 4.500 empreses expositores i prop de 150.000 visitants de 156 països.

De cara l'edició de l'any que ve, s'esperen més de 12.500 reunions amb 800 compradors «de primer nivell de tot el món», segons Va explicar el president del comitè organitzador d'Alimentària i president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep-Lluís Bonet, en la presentació de la Fira Alimentària 2020.

De fet, l'àrea que agrupa la majoria de l'oferta estrangera de l'esdeveniment, International Pavilions, ha superat el 80% de comercialització, una xifra «inèdita» que duplica les dades d'edicions anteriors.

L'aposta per la internacionalització, així com per la innovació i la sostenibilitat, seran elements claus de la pròxima edició del certamen. En aquest context, l'estand del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb més de 1.000 metres quadrats, acollirà 130 empreses ecològiques, com una «mostra de suport» a aquest tipus de producció. «A més de la internacionalització, sempre hem estat molt atents a les noves tecnologies i, en el món de la innovació, a les marques. Ens adaptem als nous temps i anem desenvolupant un constant canvi», va explicar Josep-Lluís Bonet.