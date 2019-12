«Ens centrem en la captació directa del client des del seu domicili a casa nostra»

Un grup d'amics va fundar l'any 2012 Telescopiomania i Aventuramania, les dues botigues especialitzades en la venda «online» que compten amb més de 10 anys d'experiència en el sector. Amants de la natura, van tenir la idea de crear un negoci amb el qual poguessin gaudir de les seves aficions: l'esport d'aventura i l'observació de l'entorn. L'expert en màrqueting digital Xavi Nieto és el responsable d'aquestes plataformes juntament amb l'astrofísic David Fernández.

Quina és la seva relació amb el BBVA?

És un soci estratègic. Sobretot, en la recaptació de vendes mitjançant la targeta de crèdit perquè ens donen tot el seu suport tecnològic i en els serveis de banca tradicional amb plans d'expansió a l'hora de fer inversions per a qualsevol acció que vulguem. BBVA destaca molt per sobre la resta de bancs perquè aposta per empreses que funcionen per mitjà d'internet amb una visió molt intel·ligent. Es nota en els petits detalls, com per exemple operacions finançades, servei d'incidències immediat... Tot això ens interessa perquè si no no podríem operar.

Aventuramania i Telescopiomania funcionen de la mateixa manera?

Sí. Són dues botigues online ben diferenciades que estan dedicades a oferir productes, activitats i experiències per gaudir d'àmbits ben concrets. Aventuramania està especialitzada en les activitats de muntanya, mentre que Telescopiomania és molt més exclusiva i diferenciadora. Des dels inicis ens vam convertir en líders en l'àmbit nacional perquè venem tota mena de material d'astronomia i d'ornitologia.

Les dues van néixer el 2012. Com ha sigut l'evolució??

Vam obrir-les al mateix moment. Els inicis van ser força durs perquè estàvem en plena crisi, però any rere any hem anat creixent. Per exemple, amb només dos anys Telescopiomania va convertir-se en líder en el mercat nacional. Hi ha molt poca competència, ja que quasi ningú opta per explotar tan bé l'accessibilitat a tenir material d'astronomia a través d'internet. Amazon tot just començava a caminar per Espanya i ens va permetre tenir bona acollida entre els nostres clients.

Per què vau escollir internet com a plataforma per al desenvolupament del negoci?

També tenim botiga física a Girona, però des de fa tres anys. Vam néixer a Sant Gregori en un local low cost i ara tenim unes instal·lacions amb oficines, botiga i magatzem. Vam apostar fort per internet perquè l'accessibilitat a tot el tipus de material que venem és limitada. Com que treballem amb productes molt específics a la gent li costa trobar-lo a prop de casa seva i el primer que fa tothom és anar a buscar-lo a internet. Primer per fer la cerca del producte i després per comprar-lo.

De quina manera us doneu a conèixer?

A partir d'accions de màrqueting directe. Ens centrem en la captació del client directe des del seu domicili a casa nostra, sense fer cap altra acció entremig. Ens desmarquem una mica de les xarxes socials perquè som una empresa petita i no tenim els recursos humans ni econòmics per fer una gran inversió en explotar-les. Invertim en el cercador de Google, que és el que millor funciona, mitjançant el posicionament natural, campanyes de màrqueting amb anuncis i el Google Shopping, que és un comparador de producte i ara està molt de moda.

Tenen més feina per Nadal?

Tenim moltíssima feina. Oferim el regal que molta gent busca, sobretot a Telescopiomania perquè hi ha molts clients interessats a iniciar-se en l'astronomia. Amb un pressupost d'aproximadament 200 euros pots tenir un telescopi que et permet poder veure tot el Sistema Solar, galàxies..., i són molt fàcils d'utilitzar.