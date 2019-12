El Col·legi de Joiers premia Jordi Rosich, de l'establiment gironí Roosik & Co

El Col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) ha premiat Jordi Rosich, de la joieria de disseny gironina Roosik & Co, amb el Guardó Comerç 2019. El premi reconeix la seva trajectòria, projecció i la seva tasca alhora de convertir-se en un referent del sector. La botiga va ser inaugurada l'any 2012 per Jordi Rosich, fill de joiers, qui va saber fer de la professió dels seus pares el seu ofici i passió. Rosich va començar els estudis superiors de joieria i gemmologia a l'Escola de Joieria del JORGC i a la Universitat de Barcelona, al mateix temps que la seva creativitat es va traduir en els primers dissenys d'unes joies amb un marcat caràcter personal. En acabar els estudis, Rosich es va integrar al taller de la joieria familiar, però al cap de cinc anys va assumir un nou repte en un establiment emblemàtic de la Rambla de la Llibertat de Girona. En aquest escenari és on Rosich va començar a presentar els seus dissenys de joieria amb la marca Roosik & Co.



Joies sensuals i de disseny

Les joies de Roosik & Co estan signades amb un heptàgon, que resumeix els conceptes bàsics de la seva joieria, caracteritzada per un escenari on metalls –com l'or i el platí– i les pedres precioses de colors es combinen en peces que destaquen per la seva sensualitat.

Aquest és el segon premi que rep Jordi Rosich en pocs dies, ja que fa només deu dies va rebre el Premi Talent emmarcat en la III Nit del Comerç de l'Ajuntament de Girona.