Galetes Trias celebra 111 anys amb una facturació de 3,3 milions

El que va començar sent una pastisseria que elaborava galetes artesanals d'ametlla a Santa Coloma de Farners el 1908 s'ha convertit en una empresa familiar referent en el sector a la província de Girona i en àmbit nacional. Aquest any Galetes Trias celebra el 111è aniversari i tanca aquest 2019 amb una xifra de facturació de 3,3 milions d'euros, un 7% més que l'any anterior. Actualment compta amb una plantilla de 38 treballadors.

La gerent de l'empresa, Maria Trias, quarta generació de la família al capdavant de Galetes Trias explica que «el canvi més important va ser quan vam decidir fer el pas de l'elaboració de galetes artesanals a galetes industrials, a mitjans dels anys 70. L'empresa ha crescut però no hem oblidat mai l'essència del que fem, un producte natural, sense additius ni conservants». Amb el temps l'empresa s'ha adaptat a les noves tendències. Ha evolucionat amb el disseny de noves varietats de galetes, amb gustos més exòtics (gust de mojito o cúrcuma) i amb una línia ecològica, ha apostat per la innovació en la cadena de producció i s'ha obert a nous mercats internacionals, com Mèxic, Xile, Japó i Anglaterra. «Exportem entre un 5 i un 8% del que produïm ja que el mercat nacional és per nosaltres el nostre gran client, on venem més, sobretot a supermercats, però estem treballant per obrir-nos nous horitzons» afegeix Trias.

Galetes Trias té un repte de cara l'any vinent: fer nous productes menys dolços, reduint el sucre i buscant subtitutius. A banda, una altra de les apostes de l'empresa és apostar per formats més petits, de 115 grams, per tal d'adaptar-se a les noves necessitats de les famílies. «Una altra de les nostres apostes és treballar perquè els envasos dels nostres productes siguin més ecològics i més sostenibles». Per commemorar el 111è aniversari, avui, treballadors i familiars de l'empresa faran una visita al museu que hi ha a la mateixa fàbrica i que fa un repàs a la història de Galetes Trias. Es farà una petita degustació de les diferents varietats de galetes i conclourà amb un concert homenatge a Joan Tomàs de la mà de la Fàbrica de Lied, amb la soprano Numil Guerra.