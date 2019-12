L'IPC s'enfila tres dècimes al novembre a les comarques de Girona i se situa en el 0,4%

L'Índex de preus al consum a la província de Girona durant el mes de novembre va pujar tres dècimes i es va situar en el 0,4% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, la inflació a la demarcació va registrar un valor una dècima per sota de la mitjana cadalana, que va ser del 0,5% durant el mes de novembre. Per categories, els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques van pujar un 2,6%, els dels restaurants i hotels ho van fer un 1,9% i els de la sanitat un altre 1,5%. En canvi, van baixar un 3,7% els relacionats amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles. Els preus relacionats amb la cultura i l'oci van baixar un 0,3%.



A Catalunya incrementa més

Els preus al novembre van augmentr 3 dècimes a Espanya i 2 a Catalunya i el seu augment en relació a fa un any se situa en el 0,4% i en el 0,5% respectivament. Tot i la repuntada observada els preus creixen a un ritme moderat. Així, és la sisena vegada que la taxa se situa per sota de l'1% a Catalunya aquest any, després que al juny fos del 0,7%, al juliol del 0,8%, a l'agost del 0,6%, al setembre i a l'octubre del 0,3%. El valor de l'IPC d'aquest mes és el tercer més baix del 2019. Com a Catalunya, la taxa també es va incrementar a l'Estat al novembre fins a situar-se en un 0,4%, tres dècimes més que en el mes anterior.

A Catalunya els augments més destacats en la variació anual es van donar en restaurants i hotels (+2,3%), en aliments i begudes no alcohòliques (+2,2%) mobles i articles de la llar (+1,3%), ensenyament (+1,2%) i roba i calçat (+1%). En canvi, els preus relacionats amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles baixen un 3,5% i el transport ho fa un 0,2%.

Per demarcacions, a Barcelona la inflació es va situar en el 0,6%, a Lleida va pujar fins al 0,7% i a Tarragona es va registrar en el -0,1%.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC va augmentar en totes les comunitats menys les Canàries, on es manté. El major increment es va produir a Múrcia amb una pujada de cinc dècimes fins al 0,4%. Per contra, Catalunya, Aragó i Astúries són els territoris on es va notar menys el descens de la taxa.