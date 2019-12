«No em toquis els ous, el calamar o l'avellana», la campanya per fomentar el sector primari

El Departament d'Agricultura va llançar ahir una campanya per conscienciar sobre la importància del sector primari català i la qualitat dels seus productes. Es tracta d'una campanya de gran abast adreçada a tota la ciutadania, però que busca interpel·lar més directament el públic urbà, ja que és el que està més allunyat del món rural.

La consellera Teresa Jordà va dir que la campanya es fa per primera vegada i que és una de les «accions promogudes pel Departament per a fer realitat els objectius del sector agroalimentari». L'anunci, en què participen pageses, ramaderes i pescadors reals, es difondrà durant les Festes de Nadal per televisió, ràdio, premsa escrita i xarxes socials.

Durant la roda de premsa de presentació de la campanya, a la seu del Departament d'Agricultura a Lleida, Jordà va destacar que aquesta «va de cuidar-nos», perquè si es consumeixen productes d'aquí «ens cuidem a nosaltres i a la nostra família amb els nostres productes, frescos i de qualitat». Un dels objectius és «tornar a donar valor als aliments» i que aquests siguin de temporada.

Per Jordà, aquestes són «obvietats» que «aquí s'entenen molt bé», en referència a les terres de Ponent i el món rural en general, però «no s'entén així a tot el país i per això hi hem d'incidir moltíssim per cuidar el sector».Així mateix, Jordà va remarcar que és la primera campanya que fa el Departament per posar en valor la feina del sector i ha afegit que és «vital» que els pagesos es guanyin bé la vida i per això cal fer polítiques «en pro d'aquesta finalitat» a través del mitjans de comunicació.

La campanya doncs, vol interpel·lar més directament el públic urbà, ja que és el que està més allunyat del món rural. Es difondrà aquestes festes de Nadal mitjançant canals de televisió amb abast arreu del territori, i cadenes i grups de televisió local, i també ràdios, diaris, xarxes socials i anuncis a l'exterior.

Per rodar l'espot i per a la imatge gràfica de la campanya, hi ha participat personatges reals, gent del sector, com Glòria Juanals, una pagesa de de Calonge, o Cristina Pedret, ramadera de Móra d'Ebre, totes dues integrants de l'Associació de Dones del Món Rural; Pedret, a més, és membre de l'Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC). El pescador és en Josep Antoni Cruz, de Palamós.

Cadascun d'aquests professionals del sector convertits en actors per a l'anunci en qüestió diuen una frase que busca no passar desapercebuda, de manera que la ramadera diu «no em toquis els ous» amb un cistell d'ous al davant, el pescador «no em toquis el calamar», amb un calamar a les mans, i la pagesa, «no em toquis l'avellana» amb un menat d'avellanes al davant.

Amb aquesta voluntat, a part de l'anunci general, en suport gràfic, l'anunci també s'ha adaptat per a poder tractar tres temes d'interès per al Departament: Peix de Llotja, segell de proximitat, i distintius de qualitat Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i Denominació d'Origen Protegida (DOP). També amb l'objectiu d'assolir els reptes del sector, el Departament ha impulsat la creació del Consell Català de l'Alimentació, un òrgan que ha de ser un fòrum d'anàlisi, debat i proposta sobre les qüestions relacionades amb les polítiques agroalimentàries: els reptes socials, ambientals, empresarials, i tecnològics. Ha d'esdevenir el Parlament de l'alimentació a Catalunya, l'àgora on es concentri les bases per a una nova política alimentària de país que ha de definir el Pacte Nacional per a la Política Alimentària de Catalunya.