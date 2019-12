Sindicats i empresaris veuen «poc realista» apujar el salari mínim

Les reaccions a la proposta del govern de la Generalitat d'establir el salari mínim en 1.239,5 euros no s'han fet esperar. Sindicats, patronals i empresaris gironins coincideixen que és una proposta «poc realista» ja que el govern català no té competències per modificar-lo. Uns però la veuen amb més bons ulls que altres, que en són més reticents. Per una banda, des de les patronals, FOEG Girona veu «amb reserves la proposta». El president de la patronal gironina, Ernest Plana, explica que «aquesta proposta podria situar Catalunya en un pla de no competitivitat» i afegeix que «la mesura és contradictòria si tenim en compte el context econòmic actual, que és complicat, també a nivell internacional i les empreses gironines són sobretot exportadores». La patronal tem per la «disminució de les comandes a les empreses i això ens preocupa». El president de la Patronal de Petites i Mitjanes Empreses a Girona (PIMEC), Pere Cornellà, es mostra reticent perquè «un salari mínim per a Catalunya de 1.239,5 euros, podria afectar la competitivitat a nivell català i per tant, també a Girona i per tant, és un tema que s'ha de tractar amb responsabilitat i seriositat».

L'empresari i President de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero es va mostrar més crític dient que «el Govern no té cap competència. Trobo bé que es vulguin apujar els salaris, però el que s'hauria de fer és incentivar a les persones que no estan treballant així com també augmentar les ajudes a les empreses per reduir la pressió dels impostos que hem de pagar...».

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, explica que «és un horitzó desitjable, i és interessant, però ha de ser gradual». En aquest sentit, Fàbrega descarta que es pugui aplicar aquesta mesura «d'avui per demà», i ho veu com un objectiu a llarg termini. «Al document Catalunya 2030/2040 que vam subscriure ja es parla d'una pujada del salari», assegura. Concretament, el text diu fa referència a «un salari més alt en sectors que ho permeten implica un nivell adquisitiu superior i, per tant, un major consum i més generació de PIB».



Pels sindicats, bona intenció

Els sindicats veuen «amb bona intenció» la proposta tot i que consideren que li «falta realisme». El secretari general de Comissions Obreres a Girona, Bartomeu Compte, explica que «la proposta de la Generalitat reflexa una reivindicació sindical que hauria de suposar el 60% del salari que estableix la Carta Europea dels Drets Socials. Si es complís, suposaria un efecte d'arrossegament sobre tots els salaris que permetria recuperar una part de la devaluació salarial imposada per les polítiques d'austeritat europees que ja no defensa ningú» i afegeix que «d'altra banda, permetria més ingressos a la Seguretat Social per garantir unes millors pensions que a Girona estan molt per sota de la mitjana catalana». «Les dificultats per implementar-lo vindrien per part de les patronals».

Per la seva banda, el seu homòleg a la UGT, Xavier Casas ho valora positivament, «és aquest el camí, però cal una dosis de realisme». Demana «que la Generalitat prediqui amb l'exemple ja que els treballadors públics haurien d'estar per sota del que proposen i encara estan pendents de cobra les pagues endarrerides de 2014.

Els dos sindicats coincideixen a «animar» el Govern a «apujar també el salari mínim en els contractes públics i que els ajuntaments també ho facin».