Una «start-up» gironina dissenya un sensor per controlar el nivell de gra de les sitges

Controlar remotament el nivell de pinso que hi ha en una sitja d'una explotació ramadera és possible gràcies a Insylo. Amb aquesta tecnologia, l'empresa instal·lada al Parc Científic de Girona dissenya uns sensors que permeten l'optimització de la cadena de subministrament de pinsos mitjançant el monitoratge de les sitges de les explotacions i la provisió de serveis intel·ligents en el núvol per a la col·laboració entre grangers i distribuïdors de pinso. Tan fàcil com conèixer els nivells a través d'una aplicació mòbil.

L' start-up es va fundar el maig del 2013, i en uns inicis l'objectiu era desenvolupar projectes de la Internet de les Coses (IOT) , és a dir, la connexió digital de fets quotidians . Aviat, però, explica el fundador i CEO d'Insylo, Jaume Gelada, «vam apostar per desenvolupar una plataforma online per a la gestió remota dels inventaris de productes sòlids a granel emmagatzemats a sitges o contenidors». «La idea va sorgir perquè vam fer alguns projectes per a grans fabricants de pinso per optimitzar rutes de distribució a les granges i ens vam adonar que no disposaven de cap tecnologia fiable i assequible per monitoritzar els inventaris de les sitges», afegeix.

La tecnologia d'Insylo ha fet possible un producte que la indústria ramadera i de la construcció feia temps que demanava. La clau, explica Gelada, «és la producció d'un sensor eficient, econòmic i fàcil d'instal·lar perquè hi ha explotacions que tenen milers de sitges, i per tant, si el producte no és barat, és impossible que el puguin aplicar». El funcionament és molt senzill, ja que Insylo permet compartir la informació del nivell de les existències dels clients i processar automàticament les ordres de reposició. «Amb aquesta tecnologia, el que abans es feia manualment i suposava invertir-hi més temps, ara és possible remotament. Hem introduït la innovació en sectors molt tradicionals», assenyala el fundador de l'empresa.

Amb Insylo, des d'un telèfon mòbil es coneixen els nivells de productes que hi ha a la sitja i avisa quan les seves existències estan baixes. A banda, també permet estalviar, segons Gelada, 500 euros per sitja a l'any, reduint la mà d'obra i les despeses de transport. Mediambientalment també és una tecnologia pionera, ja que redueix les emissions de diòxid de carboni del transport fins a un 25 per cent.



El sensor d'Insylo és únic al mercat i la companyia disposa d'una patent internacional. Actualment l' start-up gironina està formada per un equip d'11 persones i té clients a diversos països europeus, a l'Aràbia Saudita i a Mèxic, on gestionen milers de sitges. Gelada explica que «tenim més clients internacionals que nacionals. Això és degut al món globalitzat on vivim. Nosaltres ens vam donar a conèixer a àmbits europeus i per fòrums d'innovació, on ens hem fet visibles. Avui en dia, les noves tecnologies ens faciliten la connexió i la recerca de clients, i és tan fàcil gestionar un client de Catalunya com un de fora. Fins i tot ens ha vingut a preguntar pel sistema una empresa de Tailàndia».



Per a Insylo, la clau de l'èxit del seu producte ha estat apostar fortament per la innovació i el desenvolupament tecnològic. «Les petites empreses tenim més complicat aplicar les noves tecnologies, perquè no tenim tants recursos com les empreses grans. Nosaltres hi hem apostat des de l'inici. El desenvolupament final del producte ens ha portat tres anys d'investigació, però ha donat el seu fruit», explica, tot afegint que el més complicat és «fer entendre a les petites empreses els beneficis que els pot suposar invertir en noves tecnologies. Cal conscienciació».