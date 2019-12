Treballadors de l'hotel URH de Tossa denuncien mesos d'impagaments

Un grup de treballadors de l'hotel URH de Tossa de Mar va denunciar ahir impagaments des de fa dos mesos. Per aquest motiu, es van manifestar durant tot el matí davant l'hotel Palau de Bellavista de Girona, que pertany al mateix grup.

Segons van assegurar els empleats, els impagaments corresponen als mesos d'octubre i novembre, i inclouen també vacances i liquidacions. En aquest sentit, lamenten que es van queixar a la direcció en repetides ocasions però que aquesta els va assegurar que havia donat l'ordre de pagar-los a la seu central del grup, sense que aquest pagament es produís. Finalment, asseguren que l'hotel va abonar una part dels salaris pendents.

En veure que seguien sense cobrar, van denunciar-ho a través d'advocats i de CCOO. Ahir fonts del sindicat van confirmar que el cas està denunciat a la Inspecció de Treball i estan «a l'espera de la seva resolució, per veure si l'empresa es compromet a arribar a un acord».

Segons CCOO, dels 18 empleats afectats, alguns d'ells no han cobrat, mentre n'hi ha que ja han rebut els diners pendents i n'hi ha que han rebut només una part, però no tot el deute.



Retard en el pagament

Per la seva banda, URH Hotels va assegurar que «els treballadors van ser pagats fa 10 dies per la gerència». En aquesta línia, va atribuir el retard al canvi de societat en la qual està immers l'hotel de Tossa, que, segons indica CCOO, va cessar l'activitat el 8 de desembre passat. Fonts de l'empresa també van lamentar que els treballadors es manifestessin a Girona i no a Tossa, ja que els hotels «són de societats diferents», i va informar que s'havia presentat una denúncia a la policia per entrar en un recinte privat durant la protesta.

El grup d'empleats va denunciar durant la mobilització que aquesta situació està perjudicant alguns dels afectats i les seves famílies. Asseguren que han estat treballant perquè no els posessin faltes, però que molts dels empleats no tenen recursos i es troben en una situació desesperada. «No podem dormir, estem dels nervis», va lamentar una de les treballadores.