La xarxa KPMG tanca el 2019 amb 26.746 milions d'euros d'ingressos

La xarxa global d'empreses de serveis professionals que ofereix serveis d'auditoria, fiscalitat i d'assessorament financer i de negoci a 156 països, KPMG, tanca el 2019 amb una xifra rècord de 29.750 milions de dòlars en ingressos (26.746 milions d'euros), un 6,2% més que l'any passat.

El creixement s'ha vist impulsat pels sòlids resultats de l'exercici fiscal de 2019 en totes les regions on opera. La regió d'Àsia Pacífic va obtenir el major increment, un 9,3%, Amèrica va créixer a un ritme del 6.6% i la regió EMA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica ho va fer en un 4,7%. L'expansió del 7,9% en serveis Advisory va suposar la major contribució a l'augment dels ingressos totals. Per altra banda, els serveis d'Auditoria, van augmentar els ingressos un 3,7% i els serveis de fiscal i legal, van créixer un 7,8%.

El creixement durant el 2019 ha estat positiu en els principals sectors econòmics: serveis financers (9,9%), indústria (4,5%), consum (4,5%) i destaca en aquest exercici la tecnologia, mitjans i telecomunicacions (8,1%) i infraestructures, govern i sanitat (10,8%).



Cultura inclusiva i diversa

KPMG ha potenciat aquest any la cultura inclusiva i diversa i ha apostat per la diversitat de gènere en els llocs directius fins a un 25% de dones en el cas de socis i directors i un 30% dels nous socis promocionats i contractats han estat dones. KPMG opera a 147 països i compta amb 219.000 professionals treballant per firmes d'arreu del món. A Espanya hi ha més de 4.000 professionals ubicats en 16 oficines a les principals ciutats.