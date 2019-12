La FOEG debat sobre els plans d'igualtat a les empreses

La FOEG va acollir una jornada per debatre sobre l'obligatorietat dels plans d'igualtat per a les empreses de més de 50 treballadors. La sessió, organitzada per Foment del Treball amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat, va servir per posar sobre la taula dubtes i inquietuds relacionats amb el nou decret llei. Els experts que van participar en la sessió informativa van remarcar que, tot i que es tracta d'un canvi important per a les empreses que genera recels, la mesura té avantatges i és positiva. Més enllà de repercutir en una millora de la reputació i de la imatge i de visualitzar un compromís amb la igualtat de gènere, també contribueix a millorar la productivitat de les empreses.



Plans flexibles i adaptables

El nou decret llei va entrar en vigor el passat mes de març i estableix que totes les empreses de més de 50 treballadors hauran d'elaborar i tenir aprovat un pla d'igualtat efectiva entre homes i dones en un termini màxim de tres anys. I si no és així, hi pot haver sancions importants. A les comarques gironines actualment hi ha un 6% d'empreses registrades amb Plans d'Igualtat, segons es va indicar en la jornada. Els plans d'igualtat són plans flexibles i adaptables a cadascuna de les companyies i amb uns objectius que es van avaluant i concretant.