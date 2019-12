porcat L'associació de productors aconsella invertir en prevenció per evitar que l'epidèmia arribi aquí

? L'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) va demanar recentment al Departament d'Agricultura de la Generalitat que continuï treballant en noves mesures per evitar la pesta porcina africana (PPA), causant de l'epidèmia que ha obligat a sacrificar la meitat de porcs de la Xina. De moment la Conselleria ha posat en marxa diverses mesures, com ara incrementar les inspeccions a les granges mitjançant la contractació temporal de nous veterinaris. Aquests professionals inspeccionen que s'estiguin complint les mesures de prevenció i de control per prevenir l'entrada del virus a les explotacions. També es va avançar que l'asseguradora Bansegur té a punt una assegurança específica per fer front a eventuals sacrificis. El director de Porcat, Ricard Parés, va aconsellar «cautela» als productors davant de la forta pujada del preu del porc. «És com el conte dels tres porquets: quan tot va bé, és igual si la casa és de palla o de pedra, però quan venen les ventades el que se la fa de pedra té les de guanyar». Parés és partidari d'aprofitar la bonança per «invertir, no tant per créixer sinó en bioseguretat perquè no passi el que està passant a la Xina». El director de l'entitat argumenta que dels molts problemes que pot afrontar un productor de porcí, el sanitari és «el que et pot fer tancar la granja», i que el millor que pot fer el sector per aprofitar la pujada del preu del porc és «blindar-se». Assegura que actualment «hi ha productors que fan els deures, n'hi ha que no», i reclama dur a terme les reformes necessàries i potenciar el paper del veterinari. Parés assegura que la pujada del preu del porc és «global» i que és «difícil de preveure» cap a on aniran els trets, sobretot en el cas de la indústria. En aquest sentit, dubta sobre si la pujada acabarà repercutint en el consumidor.