Les Kellys critiquen que el Govern tingui paralitzat el segell de treball just

El col·lectiu de cambreres de pis d'hotels, conegudes com Las Kellys, ha criticat que el Govern «no té voluntat» d'implantar un segell de treball just i de qualitat per a l'hostaleria i la restauració, mesura que es va aprovar al Parlament fa més d'un any, el novembre del 2018.

La portaveu del sindicat Kellys Catalunya, Vania Arana, ha sostingut que l'executiu català i, en concret, el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, «no ha fet res i té paralitzat» el seu desenvolupament. La líder sindical ha considerat que el segell no s'està desenvolupant per la pressió dels sindicats majoritaris i les patronals hoteleres i ha demanat la dimissió d'El Homrani, de qui assegura que no s'ha posat en contacte amb les Kellys en tot l'any. A més, ha denunciat les consqüències que les condicions de treball tenen per a la salut i ha dit que, mentre el segell de qualitat no s'implanta, a elles «els llits els surten per les orelles, les malalties els afligeixen i van prenent medicaments».

Per la seva banda, Chakir El Homrani ha explicat que al Consell de Relacions Laborals encara no hi ha acord per tirar endavant aquest segell perquè hi ha «visions diferents» i cal que sindicats i patronals es posin d'acord. El conseller ha assenyalat que busquen «altres vies» per donar sortida a la moció i que el Govern ha impulsat campanyes informatives per a les cambreres d'hotel sobre ergonomia, salut i seguretat laboral.