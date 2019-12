Rato, l'últim condemnat per les targetes «black» en espera de semillibertat

Després de completar un quart de la seva pena de presó, l'exvicepresident del Govern espanyol Rodrigo Rato és l'únic dels condemnats per l'escàndol de les targetes black de Caja Madrid que encara no gaudeix del tercer grau. Pel que sembla, Rato hauria demanat el règim de semillibertat des de fa dies. El passat 8 de desembre van complir-se tretze mesos i mig des que el també exdirector gerent de l'FMI va ingressar a la presó de Soto del Real per complir-hi una condemna de quatre anys i mig per apropiació indeguda. Des de l'agost, la resta dels condemnats a penes de presó han anat rebent permís per sortir de la presó durant el dia. Tot i això, Rodrigo Rato encara continua a l'espera que se li concedeixi aquest règim. El temps, però, juga en contra de l'exministre, pendent de conèixer el resultat del seu segon gran front, la sortida a borsa de Bankia, pel qual Anticorrupció va endurir la petició de pena fins a 8 anys i mig.