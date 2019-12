El Suprem confirma el dret a la panera de Nadal en una empresa que la va suprimir per reduir costos

El Tribunal Suprem ha confirmat el dret dels 1.600 treballadors de Fujitsu Technology Solutions a Espanya a rebre la panera de Nadal de l'any 2016, unilateralment suprimida per l'empresa, en considerar que la reiteració en el temps de la seva entrega i amb extensió a tota la plantilla la convertien en condició "més beneficiosa" del contracte de treball, sense que s'hagi de considerar com un acte de mera liberalitat de l'empresa.

Segons la sentència feta pública aquest dilluns, la supressió per causa excepcional en una anualitat concreta de l'enviament de la panera, el que no va ser combatut per la part social de l'empresa, no elimina el dret a la mateixa. En el cas de Fujitsu, la cistella no es va remetre l'any 2013 al·legant un pla de reducció de costos, el que no va ser impugnat pels sindicats, que sí que van reclamar la reinstauració de l'enviament a partir de 2014.

El Suprem explica que per apreciar que la cistella de Nadal és una condició més beneficiosa s'han de donar dues condicions: una successió dels actes sobre els quals es dóna suport i una voluntat inequívoca de l'empresa com a origen de l'esmentada condició, que millora el marc legal o convencional aplicable. I la conseqüència de la seva apreciació és la incorporació d'aquesta al paquet obligacional del contracte de treball.

En el cas de Fujitsu, amb prop de 1.600 treballadors a tot Espanya, s'ha acreditat que, des de l'inici de la seva activitat fins a l'any 2012, l'empresa havia lliurat als treballadors afectats la indicada cistella -amb l'excepció de l'any 1997, quan es va substituir per un xec-regal-. Va ser en 2013 quan l'empresa va decidir suprimir aquest lliurament, sense que aquesta decisió fos objecte d'impugnació, segons assenyala la sentència recorreguda.

Des de llavors, no s'ha efectuat, però en els anys 2014, 2015 i 2016 les representacions sindicals van sol·licitar la seva instauració. El Suprem valora per tant que aquesta cistella venia sent lliurada des de l'origen de l'activitat de l'empresa sense solució de continuïtat fins a l'any 2013, "i no pot negar-se que en aquest acte de l'empresa s'aprecien les notes definidores de la controvertida condició més beneficiosa".

No només es tracta d'un lliurament de manera regular, constant i reiterat tots els anys, sinó que resulta patent que tal oferiment es feia amb plena i conscient voluntat de beneficiar els treballadors de la plantilla, a tots sense excepció ni condicionament", assenyalen els magistrats.

"El repartiment de la panera de Nadal -afegeix la sentència- no es produeix per una simple tolerància de l'empresa, ja que és evident que, donat el volum de la plantilla, aquest lliurament suposa un desemborsament econòmic que necessàriament ha de ser aprovat i finançat, i, a més, exigeix una determinada activitat d'organització i logística.

CONDICIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

En suma, indica el Suprem, estem davant d'una condició de treball que estava incorporada al contracte de treball dels treballadors afectats i, per tant, obligava a la part creditora d'aquesta prestació (la part ocupadora) com a part de el contingut d'aquest contracte.

Sobre la supressió el 2013, el Suprem ressalta que la decisió de l'empresa tenia una clara vocació conjuntural, en cenyir-se de manera expressa la mesura a aquesta anualitat. Precisament, entén l'alt tribunal, la manca d'impugnació pels sindicats, "posa de manifest que la part social acceptava el sacrifici puntual en atenció a les circumstàncies afirmades per l'empresa en relació amb la situació d'aquesta anualitat".