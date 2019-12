La fusió dels bancs Santander i Popular força l'acomiadament de 30 treballadors a Girona

La fusió del Banc Santander amb el Banc Popular ha forçat l'acomiadament col·lectiu de 30 treballadors a la província de Girona. Segons dades facilitades per CCOO, aquests empleats es van acollir a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) impulsat per l'empresa fins al 30 de novembre passat, que ja ha afectat un total de 2.992 treballadors al conjunt d'Espanya.

Segons fonts del sindicat, la xifra global, en la qual s'inclouen els trenta treballadors gironins, suposa que s'ha complert amb el 92% de les previsions que l'entitat financera s'havia xifrat a l'hora d'executar l'ERO. Encara falten 154 empleats a tot l'Estat per complir l'objectiu final de 3.223 persones. La reestructuració del Banc Santander també afecta les seus i oficines de la província: 18 sucursals es fusionen entre elles per evitar duplicitats. Aquest procediment ja s'havia provat l'any passat ajuntant sis oficines que ja funcionaven com dues entitats en un mateix local.



Prescriptors comercials

En aquest sentit, unes altres sis oficines han tancat per transformar-se en «agents col·laboradors», és a dir, treballadors autònoms que actuen com a prescriptors comercials que s'encarreguen de les gestions del banc.

Habitualment, aquestes fórmules es duen a terme en zones rurals on és poc rendible mantenir oberta una oficina amb treballadors. L'entitat va garantir que «totes les oficines que es tanquen tenen una altra sucursal del grup a una distància mitjana de 230 metres. El 65%, a menys de 200 metres».

Santander va argumentar que «la racionalització de la xarxa d'oficines s'emmarca en la necessitat de seguir millorant l'eficiència, i es deu, principalment, a la duplicitat de les dues xarxes (la del Santander i la de Popular». En aquesta línia, van afegir que segueixen oferint «els mateixos serveis i productes financers que es poden contractar, a més en les oficines, en canals alternatius com són els caixers automàtics, el telèfon, internet o les oficines mòbils».

L'entitat financera presidida per Ana Botín va ultimar la fusió amb el Banc Popular després de comprar-lo el 2017 per només un euro a causa de la seva inviabilitat.