Boeing anuncia per al gener la suspensió de la producció dels avions 737 MAX

El fabricant aeronàutic Boeing va anunciar ahir que suspendrà la producció del 737 MAX a partir del mes de gener pel retard de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units, (FAA, en anglès) a autoritzar-ne els vols perquè el regulador va especificar que no rebrien el seu vistiplau abans del 2020. La Junta Directiva de Boeing va indicar que paralitzarà la producció del 737 MAX a partir del gener després de considerar que és la decisió «menys perjudicial» per mantenir el sistema de producció a llarg termini i la solidesa de la cadena de subministrament. Entre d'altres factors, el fabricant ha optat per suspendre la producció de l'aeronau, a terra des del març pels accidents mortals d'aquest model que es van registrar a Etiòpia i Indonèsia, pel retard de l'autorització per capacitar el 737 MAX fins l'any 2020. A més de la incertesa sobre el moment i les condicions per reprendre el servei i les aprovacions de capacitació global, la companyia que presideix Dennis Muilenburg ha valorat prioritzar la venda de les aeronaus emmagatzemades.



400 avions al magatzem

Boeing va explicar que actualment compta amb 400 avions d'aquest model emmagatzemats que han estat construïts durant el període en el qual el 737 MAX no ha pogut volar. Malgrat la suspensió de la producció, el fabricant aeronàutic preveu que els treballadors afectats per la mesura continuïn treballant amb el 737 MAX o siguin assignats temporalment a altres equips de la planta de Puget Sound, a Washington. La companyia nord-americana prioritzarà els clients, els treballadors i la cadena de subministrament i farà esforços per mantenir els guanys en la producció i millorar la qualitat.