Haribo fa el salt als EUA però mantindrà plantilla i producció a Cornellà del Terri

Haribo té previst engegar l'any que ve seva primera planta de producció als Estats Units d'Amèrica. La multinacional alemanya dedicada a la fabricació de llaminadures ha planificat per a la primavera del 2020 la primera fase de construcció d'una nau a Wisconsin que obrirà de manera ininterrompuda i donarà feina inicialment a 400 treballadors. Segons va informar la companyia, aquesta expansió, la primera d'aquest calat que fa als EUA, no tindrà «cap efecte sobre la plantilla i producció» de la planta de Cornellà del Terri, l'única que hi ha a Espanya i des de la qual es fabriquen i distribueixen tots els caramels de goma i gels dolços de la península Ibèrica.

D'aquesta manera, la fàbrica de Cornellà mantindrà la plantilla de prop de 700 treballadors i seguirà amb les 54.000 tones anuals d'ossets de goma i altres llaminadures que produeix des que el 2016 la Generalitat li atorgués l'autorització ambiental per ampliar la factoria. Ahir l'empresa va reconèixer que «el creixement d'Haribo als Estats Units ha generat la necessitat de l'obertura d'una nova fàbrica al mateix país».



Producció en sòl americà

La multinacional ja fa més de 30 anys que té presència als EUA, amb una oficina a la ciutat de Baltimore. L'any 2015 va consolidar també la seva seu corporativa a Rosemont, Illinois, per «optimitzar el rendiment operatiu». Tanmateix, mai fins ara havien instal·lat una planta de producció en sòl estatunidenc.

Segons va publicar el rotatiu Milwaukee Business Journal, la primera fase de construcció està prevista per a finals de la primavera vinent a la localitat de Pleasant Praerie, entre les ciutats de Milwaukee i Chicago, després d'obtenir els permisos de les autoritats locals.

Un cop finalitzada, la multinacional donarà feina a 400 treballadors que treballaran en tres torns de 24 hores al dia. La intenció, però, és la d'acabar donant feina a 1.250 empleats en una segona fase d'expansió, que segons el mitjà nord-americà tindrà lloc abans del 2030.



Un mercat llaminer

La planta en qüestió tindrà, doncs, una dimensió similar a la de Cornellà del Terri pel que fa al nombre de treballadors. Comptarà a més amb «espais de producció, magatzem i oficines administratives i mutliples edificis de serveis públics» en unes instal·lacions de producció de 12.000 metres quadrats, unides a un magatzem de 25.000 metres quadrats per un pont connector.

La nova fàbrica serà la culminació d'un objectiu llargament esperat per la companyia de Bonn, i la materialització de la gran aposta del gegant de les llaminadures pel mercat nord-americà. L'any 2017 el vicepresident executiu i CFO (Chief Financial Officer) d'Haribo of America, Wes Saber, va assegurar que la intenció era fer «una de les fàbriques més grans de la indústria de la confiteria». També el llavors governador de Wisconsin,el republicà Scott Walker, va mostrar la seva satisfacció per la decisió d'Haribo d'instal·lar-se al seu estat.



Girona, àrea estratègica

La fàbrica de Cornellà del Terri és una mostra de la fase expansiva en què assegura trobar-se la companyia. L'any 2016 va ampliar la planta per incrementar la producció, i ha anat augmentat el nombre de treballadors fins arribar a prop de 700. La companyia justifica la importància de la fàbrica gironina perquè els aporta «una major capacitat competitiva i la proximitat amb el consumidor». A banda de subministrar els seus productes (més de 500) a tota la península i liderar el seu sector a Espanya, la planta de Cornellà també és un pol important d'exportació a la resta de països de la Unió Europea, Rússia, Turquia, Estats Units, Brasil i Austràlia.