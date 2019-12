CCOO denuncia que la plantilla de l'Estat a Girona s'ha reduït un 18% en 4 anys

La plantilla d'empleats públics a l'Estat s'ha reduït un 18% en només 4 anys a Girona. Segons Comissions Obreres (CCOO), al juny del 2015 hi havia 928 empleats públics depenents de l'Estat, exceptuant l'Agència Tributària, mentre que al juny de 2019 en quedaven 785. La província de Girona és on la disminuació ha estat més gran, molt per sobre la mitjana catalana, que se situa al 14, 14% i de l'espanyola, que és de l'11%. El sindicat denuncia la precarietat laboral en què es troben els funcionaris, la tensió en què treballen i critica que no se supleixin ni les jubilacions ni les baixes.

Als centres on més s'ha reduït el personal són les oficines de la Seguretat Social (INSS), Trànsit, l'oficina que gestiona les prestacions dels funcionaris (Muface), el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) i Estrangeria, que passen de 33 treballadors fa tres anys a 24 el 2019.

El Secretari General de Comissions Obrereres a Girona, Bartomeu Compte, va alertar que «la plantilla s'ha envellit i la mitjana d'edat ara se situa entre els 50 i els 60 anys. Per tant, d'aquí a pocs anys no hi haurà funcionaris laborals per donar els serveis sobre els quals té competències l'Estat a Girona, perquè per edat els tocarà jubilar-se».



Cues virtuals per fer tràmits

La reducció de la plantilla té un efecte directe en l'atenció al públic i en totes les gestions que han de fer els ciutadans. Les cues no són físiques, han passat a ser virtuals i molt llargues. Es triga més a tenir cita -a la Seguretat Social o a Trànsit, aquest termini s'allarga entre un mes i un mes i mig- i els expedients triguen a resoldre's fins a tres mesos.

El sindicat posa com a exemple el cas d'una treballadora que feia tres mesos que demanava cita per a la jubilació i que va estar a punt de perdre una part del seu dret. El coordinador del sindicat de la plantilla de l'Estat a Girona, Josep Maria Vidal, va denunciar que «a Girona, volem donar el mateix servei que es dona a Guadalajara o a Múrcia i per això demanem que es cobreixin el 100% de les plantilles i la convocatòria immediata de les places pendents de convocar de l'oferta d'ocupació pública del 2017 que caduquen al 2020.

Aprofitant que l'equip del Síndic de Greuges era ahir a Girona, li va fer arribar una queixa denunciant la situació perquè la faci arribar al Defensor del Poble.