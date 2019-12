Motos elèctriques de lloguer a la policia de Salt i als ports

Cooltra està obrint mercat a les comarques gironines. La companyia catalana de mobilitat ha posat els seus ulls sobre la província per intentar col·locar el seu producte estrella, el lloguer de motocicletes elèctriques. El seu objectiu és satisfer la demanda creixent d'administracions i empreses de Girona, sobretot del sector públic, que veuen amb molt d'interès les prestacions de l'empresa per transitar cap a la mobilitat sostenible. La primera administració que s'ha interessat per les motos de Cooltra ha estat l'Ajuntament de Salt, que ha signat un contracte de lloguer amb l'empresa per dotar la policia local amb alguns dels seus vehicles. Segons fonts de la companyia, es tracta de quatre motos elèctriques i de gran cilindrada, dues de les quals s'han adquirit recentment.

L'altra gran irrupció de l'empresa a Girona ha estat a través dels ports gironins. Cooltra ha signat amb les institucions portuàries de Llançà, Port de la Selva, Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes un servei de lloguer a llarg termini de set motos elèctriques NIU de 125 centímetres cúbics (una per al personal de cada instal·lació), l'entrega de les quals es va efectuar ahir mateix.



Mobilitat sostenible

Segons l'empresa, les dades suposen una inversió de 57.000 euros que inclou assegurança, vehicle, rotulació, manteniment, vehicle de substitució en cas d'avaria, transports, etc.

Les motos funcionen amb bateries extraïbles que es poden carregar des d'un endoll estàndar, i el temps de càrrega és de poc més de tres hores. L'empresa va destacar que «sens dubte, les administracions públiques estan fent una clara aposta per la mobilitat elèctrica». Ports de la Generalitat va subratllar la seva aposta per continuar «impulsant la mobilitat sostenible als ports catalans».

El contracte signat amb els ports és en modalitat de rènting (és a dir, en lloguer) per una durada de cinc anys i s'emmarca en una de les línies de negoci de la companyia, el B2B (o Business to Business, negocis entre empreses).

Amb aquesta modalitat Cooltra també ha fet la seva irrupció a Girona a través de negocis privats. En aquest apartat, la companyia de mobilitat ha desplegat sis vehicles a empreses que distribueixen productes a través del servei «d'última milla».



L'«última milla»

En l'argot dels gestors de transports i paqueteria, l'«última milla» és el trajecte que es fa en l'entrega final d'un producte, quan s'han agrupat tots els paquets i es distribueixen per la ciutat en volums més petits. En logística aquesta última «milla» és vital per entregar el producte a temps i reduir costos. En aquesta línia, moltes empreses han apostat per la sostenibilitat a l'hora de dur a terme aquests serveis capil·lars.

Un dels serveis de Cooltra, l'EcoScooting, consisteix precisament a dotar a les empreses de vehicles elèctrics per fer entregues urgents d'«última milla», per exemple menjars a domicili.



El lloguer per minuts, descartat

Cooltra també ha posat un peu a Girona amb el lloguer a particulars, amb vehicles elèctrics i també de gasolina. De moment, però, l'empresa es resisteix a establir a Girona el servei de lloguer de motos elèctriques que hi ha a Barcelona, l'anomenat motosharing, que permet contractar una scooter per minuts a través d'una aplicació mòbil.

El grup Cooltra lidera actualment el sector del vehicle elèctric de dues rodes a Espanya, amb el domini de més del 50% de la quota de mercat i una facturació de 40 milions d'euros aquest any, segons dades d' El País.