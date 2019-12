Madrid supera Catalunya com a comunitat que genera més riquesa

La Comunitat de Madrid ha passat a ser el territori de l'Estat amb més Producte Interior Brut (PIB) durant el 2018 i ha superat a Catalunya, d'acord amb la darrera revisió de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, segons les dades més actualitzades, la Comunitat de Madrid va generar un PIB de 230.794 milions d'euros durant l'any passat, mentre que a Catalunya va ser de 228.682 milions d'euros. D'aquesta manera, els dos territoris sumen el 38,2% del PIB de tot L'Estat, que va sumar 1,2 bilions. A molta distància, la tercera comunitat amb més PIB és el País Valencià, amb 110.978 milions d'euros. Quant a les taxes de creixement, a Catalunya va ser del 2,2%, dues dècimes per sota de la mitjana espanyola (2,4%) i a nou per sota de la Comunitat de Madrid, que va experimentar un augment del 3,1%, segons l'INE.

Pel que fa el PIB regional per habitant, la Comunitat de Madrid va registrar el PIB per càpita més elevat el 2018, amb 35.041 euros, seguit del País Basc (33.223 euros) i la Comunitat Foral de Navarra (31.389 euros). A Catalunya, situada en quart lloc, va ser de 30.426 euros, just per sota de la mitjana UE-28 (30.960 euros) i superior a la mitjana espanyola, que va ser de 25.727 euros. A la part baixa de la llista i per sota els 20.000 euros, hi ha Andalusia (19.107 euros), Extremadura (18.769 euros) i Melilla (18.533 euros).L'estimació avançada de la Revisió Estadística de la Comptabilitat Nacional Anual, publicada al setembre, pronosticava un creixement dues dècimes superior del PIB espanyol. Les comunitats que van registrar un major creixement del PIB en termes de volum l'any passat van ser la Comunitat de Madrid (3,1%), seguit de l'Aragó (3%) i Cantàbria (2,8%). Per contra les que van registrar un creixement més discret van ser la de Múrcia 81%), Ceuta (1,3%), La Rioja (1,5%) i Melilla (1,6%).