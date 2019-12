El nombre d'hipoteques a Catalunya baixa un 12,2%

La signatura d'hipoteques a Catalunya ha caigut un 12,2% a l'octubre, fins a arribar a 5.132 contractes, segons l'Estadística d'Hipoteques publicada aquest divendres a l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya és la tercera comunitat amb un major nombre d'hipoteques constituïdes, per darrere d'Andalusia (6.053) i la Comunitat de Madrid (5.205). Per la seva banda, l'import mitjà de les hipoteques a Catalunya s'ha situat en 787,8 milions d'euros, un 11,6% menys que el mateix mes de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat en la qual es presta més capital per la constitució d'hipoteques sobre habitatges, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb un total de 935,7 milions d'euros.

En tot l'Estat, s'han formalitzat 29.691 contractes de compravenda d'habitatge, un 2,1% menys en termes interanuals. L'import prestat s'ha situat en 3.837,2 milions d'euros, un 1,1% menys.

Per demarcacions, a Barcelona es van signar 3.866 hipoteques a l'octubre, un 13,72% menys, amb un capital prestat de 640,9 milions d'euros. A Girona, el nombre de contractes de compravendes va caure un 6,3% a l'octubre, fins a 565.

Lleida és la demarcació amb una caiguda més pronunciada del nombre d'hipoteques, del 40,43%, fins a 137 contractes signats. El capital prestat, per la seva banda, s'ha situat en 12,8 milions d'euros.

Tarragona, en canvi, és l'única demarcació catalana que no ha experimentat un descens dels contractes de compravenda formalitzats. En concret, s'han signat 564 hipoteques, un 5,62% més que el mateix mes de l'any anterior.