Quatre gironins reconeguts amb la Medalla al treball

La Generalitat va entregar ahir les Medalles al treball a quatre gironins que han destacat per les seves qualitats o mèrits personals o professionals dins el món del treball.

Els guardonats van ser la professora Maria Rosa Terradellas, que ha ocupat diversos càrrecs en l'àmbit de la Universitat de Girona i ha participat com a experta de prestigi en comitès i comissions sobre educació infantil, voluntariat i responsabilitat social; Rosa Mendoza González, per la seva atenció diària als adolescents i joves del Servei d'Intervenció Socioeducativa, centre obert de KSAMEU, de la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres; el sindicalista José Martín Vives, de Sant Feliu de Guíxols, amb formació en relacions laborals representa actualment la UGT de Catalunya en diferents organismes com el Consell de Relacions Laborals; i l'empresari i expresident de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé. L'Associació MIFAS de Girona també va ser guardonada en la categoria d'entitats.



Quinze guardonats

En total es va lliurar la Medalla al treball Presdient Macià 2019 a 15 persones i la Placa al treball a 5 entitats. El lliurament va ser presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers Socias i Famílies, Chackir El Homrani.

Els premis es van crear l'any 1938 i són oberts a qualsevol persona o entitat.