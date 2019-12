Treballadors d'Hinojosa de Sarrià de Ter protesten per l'acomiadament d'un delegat sindical

Treballadors de la paperera Hinojosa de Sarrià de Ter s'han concentrat aquest divendres al migdia davant les portes de l'empresa per denunciar l'acomiadament d'un treballador que formava part del comitè d'empresa.

USOC, el sindicat que hi té representació, ha convocat la protesta per reclamar la readmissió i denunciar el que consideren una "persecució" per haver reclamat millores laborals, salarials i de seguretat.

El treballador, que ha estat acomiadat per motius disciplinaris, portava tres anys a l'empesa des que Hinojosa Paper es va instal·lar a les instal·lacions de l'antiga Torraspapel el 2016. El sindicat acusa la direcció de falta de voluntat de diàleg i de "vulnerar els drets dels treballadors".