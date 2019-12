Agricultura finalitza els tractaments aeris en 17.500 hectàrees per al control de la processionària del pi

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha finalitzat aquests dies els tractaments aeris per al control de la processionària (Thaumetopoea pityocampa), la coneguda eruga que s'alimenta de les fulles dels pins. Aquest 2019 s'ha actuat en unes 17.500 hectàrees de 49 municipis d'11 comarques, principalment al Prepirineu i al Pirineu, però també a les comarques de Tarragona. La mortalitat de les erugues de processionària en aquelles zones on el Departament ha aplicat tractament és superior al 80%. Així ho mostra un estudi de seguiment dels treballs efectuats que posa en relleu la seva efectivitat i argumenta que en les zones no tractades la mortalitat és inferior al 20%.

El tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri que s'aplica a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. A escala local, encara es poden aplicar altres tipus de tractaments de control, però sempre amb productes i tècniques autoritzats. Tot i que continua la tendència a disminuir de les afectacions importants per processionària, Agricultura ha mantingut les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Des del Departament destaquen que la persistència i el manteniment d'aquests tractaments de control contribueixen al fet que la gravetat de les afectacions disminueixi, tot i que les perspectives no són gaire favorables en l'actual escenari de canvi climàtic.



Contribuir a l'equilibri natural

També cal tenir en compte que l'objectiu d'aquests treballs no és erradicar aquest organisme sinó contribuir a l'equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. Aquesta plaga, a més d'originar urticària i trastorns al·lèrgics, ocasiona importants perjudicis a les economies locals com ara el turisme rural, la ramaderia o el sector forestal.

El producte que s'utilitza és biològic ( Bacillus thuringiensis kurstaki), compatible amb l'agricultura ecològica i no classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. El mateix estudi de seguiment dels tractaments mostra a més que la persistència d'aquest producte biològic desapareix abans de les tres setmanes.