Un alumne de l'Escola Agrària de l'Empordà guanya la tercera edició del premi Innovac

Xavier Puigdevall, alumne del cicle formatiu de grau superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries de l'Escola Agrària de l'Empordà, ha resultat guanyador de la tercera edició del premi Innovac a la innovació tecnològica en l'àmbit carni. Aquests guardons, organitzats per l'Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí, han reconegut el treball Ús d'un cultiu iniciador en un producte curat. Diferències entre l'absència o la presència d'un estàrter en el fuet elaborat per l'estudiant, així com la tasca del seu tutor Sergi Altarriba i de l'Escola Agrària de l'Empordà.

La finalitat del projecte guanyador és millorar la formulació d'un fuet tradicional elaborat en una carnisseria mitjançant l'addició d'un cultiu iniciador o estàrter. L'alumne de l'Escola Agrària de l'Empordà ha aconseguit perfeccionar les propietats organolèptiques del producte, així com la seva homogeneïtat entre lots. El punt més important i diferencial del treball és que la utilització d'aquests cultius estàrters no és habitual en petits elaboradors i productors, sinó que és una pràctica més comuna de la gran indústria agroalimentària.

Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà, ha destacat «la importància del premi per a la dinamització i innovació del sector i per fomentar el relleu generacional». D'altra banda, segons Sergi Altarriba, tutor del treball premiat: «És un autèntic reconeixement a l'esforç d'en Xavier, així com a la labor educativa del centre. Des de la nostra escola seguirem formant els professionals del sector agroalimentari del futur». El projecte s'ha realitzat amb la col·laboració de l'empresa Carnisseria Nadal de Sarrià de Ter i Bordils. El guardó està dotat amb 5.000 ?, repartits a parts iguals entre Xavier Puigdevall i l'Escola Agrària de l'Empordà. També s'ofereix a l'estudiant guanyador la possibilitat de formalitzar un contracte laboral en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

D'altra banda, el premi de la modalitat universitària s'ha atorgat a Gerard Masferrer Caralt, de la Universitat de Vic, pel seu projecte de doctorat industrial de Ciències Experimentals i Tecnologies sobre Optimització del procés industrial d'escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica. Els tutors del centre educatiu han estat Pere Martí i Moisès Serra. El projecte s'han realitzat amb la col·laboració de l'empresa Matadero Frigorífico del Cardoner SA de Sant Joan de Vilatorrada.

La composició del jurat del premi ha estat: Jacint Arnau (Irta), Esteve Espuña (Espuña), Narcís Cañigueral (Monter), Ignasi Pons (Fecic), Llorenç Freixanet (Metalquímia), Ricard Parés (Porcat), Joan Martí (Acció), Jaume Sió (Darp) i Narcís Grèbol (exsecretari d'Innovac). Després de la recepció de diverses candidatures i una avaluació inicial, el jurat del premi va escollir el mes de juliol les candidatures finalistes per a cada categoria. El novembre el jurat va fer l'avaluació final. L'acte de celebració d'entrega del premi es va fer dimecres al restaurant La Deu d'Olot emmarcat en l'Assemblea General Extraordinària, on es van convidar tots els estudiants finalistes i els seus tutors, així com els socis d'Innovac i altres persones vinculades al sector carni porcí català. També es van entregar certificats a dues finalistes de la categoria universitària –Bruna Guix, de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova i la Geltrú, i Immaculada Argemí, de la Universitat de Lleida– i a dues finalistes de la categoria Batxillerat/FP -Georgina Molero i Mariona Porta d'Esparreguera– per un mateix projecte.