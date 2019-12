La Cambra de Barcelona xifra en 45.000 milions el dèficit d'infraestructures a Catalunya

La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que Catalunya necessitaria una inversió de 45.333 milions d'euros fins al 2030 per pal·liar el dèficit en infraestructures, d'acord amb l'estudi Impacte econòmic del dèficit d'inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya. El document també conclou que l'Estat ha deixat d'invertir gairebé 8.000 milions d'euros que estaven pressupostats des del 2001 (9.451 milions a preus del 2018), d'un total de 33.437 milions d'euros, i que des del 2014, coincidint amb la recuperació de la crisi, Catalunya no ha remuntat i ha perdut pes en la distribució territorial de les inversions tot i representar el 19% del PIB. Amb tot, segons la Cambra de Comerç, si s'hagués executat la totalitat de la inversió prevista, s'hauria traduït en 20.000 milions d'euros de facturació addicional i una ocupació de 111.500 persones i unes rendes salarials de 3.776 MEUR, a més de 3.895 MEUR per a les arques públiques.

Si es compleixen les previsions que estima la Cambra, caldria una inversió de 3.800 milions d'euros a repartir entre l'Estat, la Generalitat i els ens locals, i inclouria el 2% de depreciació de l'estoc de capital per mantenir els actius i reposar els mes antics. El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, lamenta que actualment Catalunya «està fora d'Europa pel que fa a infraestructures» i que «justament volem entrar-hi». En aquest sentit, aposta per «buscar una solució» per recuperar les inversions pendents amb l'objectiu de «construir un país en xarxa» i que «a tot arreu es pugui viure en un nivell digne». Segons l'estudi, el grau d'execució ha estat del 73,7% de mitjana entre 2001 i 2018, és a dir, s'ha deixat d'invertir una quarta part de les quantitats pressupostades inicialment. Durant aquests anys, només destaca el 105,8% invertit el 2012 coincidint amb les obres de l'alta velocitat fins a la frontera, mentre que la resta d'anys excepte casos puntuals entre 2008 i 2010 i el 2017 ha estat lleugerament superior.



D'altra banda, el territori català també ha perdut pes en la distribució de la inversió estatal a la sortida de la crisi, ja que entre 2013 i 2018 ha rebut el 12% del PIB en inversions davant el 16,5% entre 2001 i 2012. En qualsevol cas, segons la Cambra, són xifres que estan per sota del 19% del PIB de Catalunya en relació amb l'Estat i el 16% en població. En el seu estudi, la Cambra de Comerç estima que les obres més prioritàries requereixen una inversió de 15.200 milions d'euros per a unes infraestructures que també han de servir per vertebrar el territori. Traslladat a la inversió per habitant, el document alerta que entre 2011 i 2018 cada català ha rebut 107 euros de mitjana davant els 136 euros de la mitjana estatal.