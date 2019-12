La Cambra de Girona situa l'increment de l'exportació en el 6,6%

L'augment en la venda de carn de porc a la Xina, d'un 44% aquest any, ha estirat les exportacions de les empreses gironines, que acabaran el 2019 amb un augment del 6,6% i un volum de facturació de gairebé 5.600 milions d'euros. La xifra és 3,7 punts per sobre de la mitjana catalana (2,9%). Pel que fa als certificats d'origen, durant el 2019, han augmentat un 23% respecte l'any passat i en total se n'han s'expedit 21.738. En cinc anys, s'han emès 8.000 certificats més. Pel president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, que ahir va fer balanç de l'any 2019, és una xifra que demostra que la indústria de la província «aguanta bé» la desacceleració als països on tradicionalment més ha exportat, com França, Alemanya o Itàlia.



El gegant asiàtic

La crisi porcina ha propiciat que la Xina s'hagi convertit en el segon país on exporten les empreses gironines el mes d'octubre. En total, les fàbriques de la província han facturat 75,05 milions d'euros provinents de la Xina, superant Itàlia i Alemanya. De tota manera, França, com ja és habitual, es manté com a principal potència exportadora amb 126,25 milions d'euros comprats durant l'octubre. Per la seva banda, les xifres publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística reflecteixen que les comarques gironines segueixen creixent en exportacions i durant el mes d'octubre van facturar 567,6 milions d'euros per vendes a l'exterior. Això suposa un 22,6% més que l'any anterior. Per sectors, la indústria agroalimentària segueix aportant el gruix d'exportacions a la demarcació amb 276,8 milions d'euros. Aquest sector representa un 48,8% de tot el que s'exporta a la província i ha crescut un 40,3% en relació amb l'any passat. Dins d'aquest àmbit, les càrnies s'emporten la palma i han facturat 192,06 milions, que representa un 33,8% de tot el que van ingressar les empreses.