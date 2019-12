Classes d'actius i els seus riscos (ii)

3. Efectiu o fons monetaris

Anem veient que totes les classes d'actius tenen el seu risc. Hi ha inversors que consideren que tenir els diners en efectiu pot ser una bona opció. Per descomptat, quan arriba un moment turbulent en els mercats i tot s'ensorra, aquells que tenen els seus diners en liquiditat comparativament obtenen els millors resultats. No obstant això, el risc de no invertir és un risc més subtil i a llarg termini. La inflació va erosionant el nostre poder adquisitiu amb el temps: 100 euros de fa 10 anys no són el mateix que 100 euros actuals. El valor temporal dels diners sempre és un factor a tenir en compte.

4. Actius immobiliaris

Històricament a Espanya les propietats han estat la guardiola de les famílies i l'eina utilitzada per generar patrimoni. No obstant això, després de la crisi de l'any 2008, la noció que «les cases sempre pugen de preu» es va descobrir equivocada. Molts van veure com les seves propietats ja no es podien vendre fàcilment i les hipoteques es menjaven gran part de les nòmines. Com qualsevol classe d'actiu, els actius immobiliaris poden ser una part important del nostre patrimoni, la qual cosa representa un clar cost d'oportunitat d'estar invertint a altres classes d'actius de mercats financers. Una bona diversificació és la clau per gestionar prudentment el nostre patrimoni.

5. Matèries primeres

Encara que actualment les eines per poder invertir a tota classe de matèries primeres estan a disposició de qualsevol inversor, les matèries primeres segueixen sent un vehicle més apropiat per a inversors professionals. Se sol invertir en aquests productes a través de derivats financers com els futurs i les opcions. No obstant això, si volem tenir exposició a aquest tipus d'actius, hi ha fons adequats per a això. En aquesta classe d'actiu és on probablement tingui sentit buscar una gestió professional mitjançant fons d'inversió.



Conclusió:

Tots els actius tenen el seu risc. Estructurar la nostra cartera amb coneixement d'aquests riscos ens ajudarà a entendre la volatilitat esperada i el risc. Com més volatilitat estiguem disposats a suportar, més atrevits podem ser. No obstant això, no hem d'oblidar que la millor estratègia és la que som capaços de seguir i mantenir a tots els escenaris. Una bona planificació i diversificació ens ajudarà a mantenir-nos en línia amb els nostres objectius i obtenir els resultats que busquem.