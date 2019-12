Launchmetrics, la tecnològica de Girona que apropa grans marques als consumidors

La història de Launchmetrics es remunta a l'any 2001. Dos emprenedors gironins van crear iMente, que es dedicava a la monitorització de dades a internet. Una idea molt pionera en aquella època. L'empresa la va comprar al cap d'un temps una corporació francesa que més tard es va fusionar amb una empresa americana. D'aquesta fusió va néixer Launchmetrics. Fa 4 anys que està implantada a Girona, on actualment treballen 46 persones, però té seus arreu del món: París, Londres, Milà, Munich, Tòquio, Craiova (Romania), Nova York i Madrid. En total té una plantilla de 230 persones.



Launchmetrics és una plataforma de màrqueting i anàlisi de dades especialitzada en el sector de la moda i del luxe. Entre la seva cartera de clients hi destaquen marques internacionals com Burberry, Chanel, Tiffany&Co, Gucci i Dior. El CIO (responsable del desenvolupament, implementació i operació) de Launchmetrics, Pau Moreno, explica que «la nostra feina és ajudar les grans marques a crear experiències per arribar als seus consumidors i mesurar l'impacte que tenen aquestes experiències. Abans una marca tenia poques maneres de vendre, ara el concepte de marca ha canviat molt. Avui dia, les marques estan associades a valors i aquest és l'element que més cuiden les empreses». Moreno afegeix que «abans comprar marca era una manera de distingir-te, ara, comprar marca ve lligat a valors diferents com el tema de la sostenibilitat, emocions...». Launchmetrics no para de créixer. Cada any ho fa un 30% i tancarà aquest 2019 amb una inversió de 50 milions d'euros. És present a totes les setmanes de la moda que se celebren arreu del món oferint el seu software, i el seu objectiu és poder sortir a borsa d'aquí a un parell o tres d'anys i ser els proveïdors de les vint marques mundials més importants en el món de la moda i el luxe. «Cal adaptar-se molt ràpidament als canvis. Les grans marques han canviat el calendari de la moda a tot el món. Abans hi havia dues col·leccions l'any i ara n'hi ha 52. Cada setmana hi ha productes nous». El repte de Launchmetrics és seguir creixent. «El nostre projecte és treballar en la mesura del rendiment d'una marca. Nosaltres tenim molts productes diferents i són molt ambiciosos. Hi ha un camp enorme de creixement en anàlisi de dades i creixement en intel·ligència artificial.»



L'oficina que Launchmetrics té a Girona és de les més grans de la companyia. Es dedica a la part bàsicament de gestió de dades i la part d'intel·ligència artificial. «A Girona no som gaire coneguts perquè la gran part dels nostres clients són de fora, però fem molta feina des d'aquí Girona».

La tecnologia és fonamental per a Launchmetrics. Avui dia, explica Moreno, «és com el paper i el bolígraf d'abans, és imprescindible. No hi ha empresa avui sense una implantació dràstica de la tecnologia, està en totes les capes de funcionament d'una empresa: gestió de recursos humans, gestió de la informació, comunicació? Tot rutlla al voltant de la tecnologia. Com més la fas servir, més potencial hi ha de tota la gent que treballa a l'empresa. Per nosaltres és essencial».

La política d'igualtat a Launchmetrics és una de les essències de l'empresa. El 60% de la plantilla està formada per dones. «És una de les coses de què més orgullós estic. La directora d'intel·ligència artificial, per exemple, és una dona. A la direcció de la companyia, som meitat homes i meitat dones. Això defineix la nostra empresa. La manera com ens expliquem, com funcionem, té una perspectiva de gènere imprescindible?»