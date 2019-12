L'«efecte frontera» salva les vendes de tabac a Girona

Les vendes de tabac a les comarques gironines han augmentat aquest any en comparació amb l'any anterior. És una crescuda de poc més d'un 7,8%, que ve a confirmar una lenta tendència a l'alça des que la llei antitabac del 2011 provoqués un daltabaix en el consum intern. Els venedors de tabac de la província atribueixen aquest repunt a dos factors principals: les vendes a fumadors estrangers (principalment a través de la frontera francesa) i la caiguda del contraban.

El Gremi d'Estanquers de Girona està convençut que l'anomenat «efecte frontera» està al darrere de l'augment de vendes d'aquest 2019. El motiu és la forta pujada d'impostos a França que en els últims anys ha encarit el tabac, ja de per si més costós que a Espanya.

«El paquet de cigarretes més car se situa aquí al voltant dels 5 euros, mentre que a l'altra banda de la frontera costa més de 9 euros», ressalten des del gremi, i afegeixen que és possible que el Govern francès prepari una nova pujada de les taxes al tabac, que dispararia el preu del paquet més car per sobre dels 10 euros.



Girona, la que ven més a fora

Les dades del Comissionat per al Mercat de Tabac reflecteixen amb claredat qui compra més tabac a Girona: segons l'informe acumulat del mes de novembre, els consumidors del país van comprar 25,8 milions de paquets de tabac de 20 cigarretes, un 0,3% menys que l'any anterior. Per contra, el consum turístic i fronterer va aportar un volum de 71,1 milions de paquets, un 9,7% més que l'any 2018. Girona és, de molt, la província d'Espanya que ha registrat més venda exterior en número de cigarretes, superant altres territoris fronterers com Guipúscoa (20 milions), Osca (2,3 milions), Navarra (19 milions), Lleida (10 milions) o Barcelona (3,2 milions), i de gran afluència de turistes com les Illes Balears (36,4 milions), Alacant (46,6 milions) o Màlaga (33 milions).

L'«efecte frontera», fins a cert punt comprensible, s'ha combinat aquest any amb un altre factor que ha ajudat el sector tabaquer a remuntar. «Han pujat les vendes del tabac legal perquè han baixat les de l'il·legal», resumeixen des del gremi. Les administracions han incrementat la pressió sobre la producció i tràfic il·legal de tabac.

La policia ha fet intervencions en fàbriques il·legals de picadura que han comportat una baixada dràstica. El gremi calcula que en els últims temps el tabac de contraban ha passat del 9,8% a només un 2% aproximadament.



Tendència mundial a la baixa

Les vendes pugen a Girona i al mateix temps el consum baixa en homes per primera vegada des que es tenen registres. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va presentar aquesta setmana un nou informe sobre les tendències mundials del consum de tabac, en el qual s'observa que la quantitat d'homes que consumeixen tabac està disminuint en més d'un milió d'usuaris. De cares a aquest proper 2020, calcula que hi haurà deu milions menys de consumidors de tabac, homes i dones, en comparació amb el 2018.

Segons va informar Europa Press, «la disminució del consum de tabac entre els homes marca un punt d'inflexió en la lluita contra el tabac. (...) L'OMS continuarà treballant estretament amb els països per mantenir aquesta tendència a la baixa», va assenyalar Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS, que apunta directament com a impulsors d'aquesta disminució als governs a les seves normes cada vegada «més dures» contra la indústria de l'tabac.