tendències Els paquets de cargolar consoliden la seva pujada i la xixa obre camí

?L'augment de vendes de tabac a Girona ha estat aquest any generalitzat, i només els cigars puros han vist lleugerament reduïda la seva facturació (que en l'acumulat de l'any a 30 de novembre suposava un volum de 17,2 milions d'euros). La resta de modalitats han gaudit d'un augment de vendes, sobretot les cigarretes, però també el tabac de cargolar i el de pipa, que han registrat unes vendes de 58,3 i 9 milions d'euros respectivament, unes pujades de l'11 i el 53%. Aquests valors suposen la consolidació de la seva crescuda sostinguda des de la crisi econòmica del 2008. Segons va informar el Gremi d'Estanquers de Girona, «el tabac de cargolar es va posar de moda entre els joves durant la crisi i ara s'ha mantingut». Llavors, com ara, eren els baixos preus els reclams per passar a cargolar-se el tabac, a més de certes creences errònies, com ara que fumar tabac de cargolar és més sa que fer-ho amb cigarreta. En el cas de la pipa, la pujada es deu que moltes companyies la venen sota aquesta denominació per estalviar-se impostos, quan en realitat el contingut es fuma com a tabac de cargolar. El gremi també va detectar una crescuda curiosa aquest any: la xixa, que consisteix a fumar tabac de diferents sabors amb unes grans pipes d'aigua.