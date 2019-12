El cistell de la compra és un 8,5% més car que un mes enrere

A les portes de Nadal, anar a comprar a última hora suposa un esforç més gran per a les butxaques dels consumidors perquè els preus dels aliments, sobretot el peix i el marisc han pujat un 8,5% en menys d'un mes. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), no hi haurà molta diferència respecte de l'any passat, però sí que n'hi ha respecte de l'any 2015, ja que el cistell de la compra és un 30% més car. L'organització recull els preus dels productes més típics de Nadal en tres fases: una a finals de novembre, una quan falten dues setmanes per Nadal i l'altra el dia abans.



Les cloïsses, les més cares

Com ja és habitual, el peix i el marisc són els productes que més pugen i es consagren com una opció a l'abast de molt pocs consumidors. Per productes, les cloïsses són les que més s'encareixen, un 28,5% en deu dies i tenen un preu mitjà de 29,5 euros el quilo. L'increment arriba fins a un 65,4% si es compara amb les darreres xifres. El lluç, per la seva banda, està a 19,4 euros el quilo, un 28% més car que fa un mes i un 68% més car que fa cinc anys. El besuc també ha pujat un 20% tot i que l'increment experimentat entre la segona i la tercera fase d'observació de l'OCU ha estat del 3%. Altres productes que han registrat ascensos en els seus preus han estat els llagostins (4,9%), el xai de llet (4,7%), el pernil ibèric (1%) i les angules (15,5%). La carn i els productes vegetals han experimentat les pujades més moderades, tal com passa cada any.

Alguns productes, però, enlloc de pujar, han baixat. És el cas dels percebes gallecs, que avui són un 22,8% més barats que fa un mes tot i que costen 69 euros el quilo. També el llobarro i el paó baixen de preu i són un 3% més barats.



30% més car que el 2015

Respecte a la comparativa de preus amb l'any 2015, el cistell de Nadal s'ha encarit un 30%, mentre que l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat un 4,8%. Si el comparem amb el cistell del 2018, ha pujat un 0,7%. El producte nadalenc que s'ha encarit més durant l'últim any és el besuc, amb una pujada del 46%, seguit de les cloïsses i el xai de llet.

Per a la realització de l'estudi, l'OCU busca els preus en supermercats, grans superfícies i mercats municipals de Barcelona (Sant Antoni i la Boqueria), Madrid, Bilbao i Sevilla.