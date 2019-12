Recullen prop de 700.000 euros amb l'arrodoniment solidari

Els supermercats Bonpreu i Esclat ofereixen, des de principis d'any, a tots els clients que paguen amb targeta bancària la possibilitat d'arrodonir l'import final de la seva compra i fer una microdonació a una causa social.

Des d'aleshores s'han realitzat més de 3 milions i mig de donacions que han fet possible recaptar prop de 700.000 euros per a deu entitats diferents: Casal dels Infants, Fundació Catalana d'Ajuda Oncològica-Oncolliga, Associació de Cardiopaties Congènites, Save the Children Fundació Catalana Síndrome de Down, Fundació Impulsa, Fundació ACE, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron i Creu Roja.



Projectes socials arreu

Gràcies a l'import recaptat mes a mes, les diferents entitats han pogut posar en marxa diferents projectes socials arreu del territori català, com el reforç escolar per a nens i nenes en risc d'exclusió social, acompanyament a infants amb cardiopaties congènites o assistència a persones amb Alzheimer, entre d'altres.

Bonpreu treballa aquesta iniciativa solidària en col·laboració amb Worldcoo, que desenvolupa i implementa canals de recaptació solidària.

Actualment el Grup col·labora amb més de 140 entitats arreu del país fent donacions d'aliments. Més del 90% dels establiments Bonpreu i Esclat disposen d'acords per donar aliments a entitats com Càritas, Creu Roja, serveis socials dels ajuntaments o altres associacions amb l'objectiu de donar setmanalment producte fresc i sec. El compromís de Bonpreu és mantenir el màxim equilibri entre el desenvolupament de la seva activitat, la protecció del medi ambient i la contribució del benestar de la societat. Té 8.000 treballadors i compta amb 132 supermercats Bonpreu i 55 hipermercats Esclat. A tancament de l'exercici 2018 la facturació del Grup va ser de 1.347 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 12,4% respecte a l'exercici anterior.