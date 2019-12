La compravenda d'habitatges a Catalunya creix un 7,6% aquest 2019

Tot i que la demanda d'habitatges s'ha moderat i el nombre d'operacions formalitzades s'ha alentit, Catalunya està entre les comunitats autònomes que presenten un volum de compravendes de vivendes major per a aquest any i el següent. Segons un estudi elaborat pel portal immobiliari Servihabitat, en acabar el 2019 s'estima que se superin les 98.000 transaccions, fet que suposa un increment del 7,6%, i la previsió per al 2020 és que augmentin un 3,2%.

Les dades en àmbit espanyol indiquen que en els últims trimestres s'han superat les 130.000 compravendes d'habitatge de forma consecutiva, cosa que no es produïa des de 2008.

En aquest sentit, s'estima que les transaccions d'habitatges s'incrementin en un 6,1% al tancament de 2019, aconseguint més de 623.000 operacions a tot l'Estat. Aquesta tendència a l'alça es mantindrà per al 2020, però més moderadament, fins a les gairebé 650.000 transaccions, fet que suposa un augment del 4%.



Bon ritme de l'ocupació

El bon ritme de la creació d'ocupació ha fet augmentar la renda bruta disponible a les llars; la concessió moderada de préstecs per part de les entitats financeres, o el continuat interès inversor en els immobles juntament amb les elevades rendibilitats que generen els lloguers, són els principals factors que contribueixen a l'impuls de la demanda.

En paral·lel, el preu de l'habitatge a Catalunya continua augmentant. Per a aquest final de 2019 s'espera un creixement del 6,4%, mentre que el 2020 serà entorn el 4%, aproximadament. La situació de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana es dirigeix cap a una situació d'estabilització, deixant enrere grans increments de preu.

En àmbit estatal, els creixements en el preu de l'habitatge es moderaran al voltant del 5,7%. Aquesta tendència continuarà el proper any, amb un augment inferior, concretament del 4,8%. En aquest sentit, el valor mitjà de les compravendes és més alt en la Comunitat de Madrid, Balears i el País Basc.