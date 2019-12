Una botiga de joguines amb 124 anys d'història tanca per la competència d'Internet i les grans superfícies

Paqui Valls té 92 anys i és la tercera generació d'una botiga, Joguines Valls, que és tot un referent a Manresa. No ha fet mai vacances i, encara ara, cada dia baixa a la botiga tres o quatre hores. "És la meva vida. M'agrada el tracte amb la gent, els nens. No plegaria, però crec que no hi ha ningú que estigui tan sonat com jo, i encara em sap greu", ha explicat. A la seva edat ha decidit jubilar-se i, tot i que ha ofert el negoci a les venedores de la botiga, la competència de les grans superfícies i Internet han guanyat la partida a Joguines Valls, que finalment abaixarà la persiana el 31 de gener després de 124 anys d'història. "Ens ha fet molt mal, el comerç petit no ho pot suportar i la prova és que a Manresa tanquen moltes botigues petites", ha explicat.

Situada al carrer Urgell, al bell mig del centre històric de Manresa, Joguines Valls és una botiga de les 'de tota la vida'. És petita, però plena de joguines per tots els racons. "La majoria dels manresans hi hem badat algun dia", explica una de les dependentes.

La clau de l'èxit que l'ha fet sobreviure durant tot aquest temps és el tracte amb el client. "Aquí no tenim un temps per fer una venda, el tracte i la relació amb el client és molt diferent", ha assegurat la seva encarregada, Trini Xuriguera.



Malgrat això, Internet i les grans superfícies han guanyat la partida i, finalment, Joguines Valls tancarà. "No podem suportar més la competència ferotge d'Internet. Molta gent ens ve a demanar informació i després compren el producte a Amazon", ha explicat Xuriguera. A partir de l'11 de gener, la botiga farà liquidació.

Joguines Valls és el quart establiment del casc antic de Manresa que anuncia el tancament aquest desembre.