Els preus de l'habitatge a la ciutat de Girona es disparen un 15% l'any 2019

Comprar un habitatge a la ciutat de Girona és cada vegada més difícil. El preu del metre quadrat de l'habitatge a Girona s'ha situat en 2.217 euros, segons un estudi del portal immobiliari Idealista. És la capital catalana on els preus han augmentat més el darrer any i la segona on més car és comprar un pis per darrere de Barcelona (4.115 euros per metre quadrat). La dinàmica de preus a l'alça a la ciutat de Girona també afecta el mercat de lloguer. Segons les darreres dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, els preus de les rendes s'han encarit prop d'un 10% anual, situant-se, de mitjana, en 625 euros al mes.

Cadaqués, un dels municipis més cars d'Espanya



Pel que fa al conjunt de les comarques gironines, el preu mitjà de l'habitatge creix un 5,2%, fins a situar-se en 2.053 euros per metre quadrat, segons les dades del mateix estudi.

Destaquen els preus de Cadaqués, un municipi molt buscat pels seus habitatges de luxe en un entorn natural de primer ordre. Segons l'informe, el preu mitjà de l'habitatge en aquest municipi empordanès ha augmentat un 35,8% fins als 5.751 €/m2, unes dades que el situen entre les poblacions més cares d'Espanya.

Poblacions de la Costa Brava com Begur, Port de la Selva, Platja d'Aro, Calonge o Palamós, molt buscades com a destí de segona residència, també compten amb preus superiors a la mitjana.

En la següent taula es mostren els preus dels principals municipis i la seva evolució.

Evolució a Catalunya



El preu de l'habitatge en el conjunt de Catalunya ha pujat un 4,7% el 2019, respecte el 2018, segons l'informe anual d'Idealista. El portal immobiliari xifra en 2.281 euros, el preu mitjà del metre quadrat al país, mentre que a la demarcació de Barcelona és de 2.693 euros i a Barcelona ciutat, de 4.115. Tot i això, segons Idealista, els preus a la capital catalana han caigut un 2,5%

Previsions per al mercat immobiliari



Segons el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, les dades del mercat immobiliari demostren que les fortes pujades en el preu de l'habitatge de segona mà sembla que han quedat enrere, però considera poc provable que s'estigui davant d'un ''nou cicle baixista''. Considera que l'atomització del mercat provoca que durant els propers mesos es puguin veure preus pujant a les zones on la pressió de la demanda continua creixent, mentre que a les zones amb menys demanda els preus poden quedar estancats o amb lleus oscil·lacions a l'alça o a la baixa. Encinar també veu el 2020 com un any ''amb més incògnites que certeses'' pel sector immobiliari ja que creu que s'ha d'esperar a la formació d'un nou govern i a les primeres mesures en matèria d'habitatge per saber la direcció que pren el mercat.